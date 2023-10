Les policiers de la brigade en charge de la lutte contre les stupéfiants près la sûreté d'Oran viennent d'opérer un coup de filet en démantelant un réseau spécialisé dans le trafic, la détention et la commercialisation de drogue. Ce dernier est composé de trois individus, récidiviste, âgés entre 30 et 38 ans. Dans l'offensive qu'ils ont lancée, les mêmes policiers ont par la même occasion saisi une quantité de 4 978 psychotropes de marque Prégabaline du puissant dosage de 300 mg. Cette saisie est le fruit de l'exploitation de renseignements glanés par les policiers en question ayant, par là même, été attentifs dans l'ensemble des démarches qu'ils ont entrepries dans le cadre de cette opération. Ayant théoriquement bouclé toute l'affaire, le procureur de la République près le tribunal d'Oran a apposé sa signature sur le document permettant aux policiers d'enclencher l'opération, qui a été fructueuse. Les mis en cause ont été (sur) pris en flagrant délit de détention et de commercialisation desdits produits depuis leur domiciles qui ont, d'ailleurs, fait l'objet de perquisitions. De prime abord, lesdits policiers sont tombés sur une plaque de kif traité pesant 100 mg, avant de poursuivre leurs recherches lesquelles ont abouti à la découverte et à la saisie des psychotropes en question; ces derniers sont de fabrication étrangère. La même opération a été suivie de la saisie de deux voitures servant au transport des substances dont il s'agit, et une somme d'argent estimée à 300 000 dinars constitués de revenus dudit trafic. Faisant l'objet de poursuites judiciaires liées au trafic de drogue, plus précisément au commerce clandestin des produits pharmaceutiques et des comprimés neuroleptiques, les mis en cause seront présentés devant le parquet, dès le parachèvement des formalités policières.