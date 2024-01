Depuis le 23 janvier, les travailleurs des unités de l’Entreprise nationale de matériaux de travaux publics (Enmtp), située à la zone industrielle d’Aïn Smara sont en grève. Ces derniers revendiquent essentiellement « une augmentation des salaires ». Ce qui n’est pas possible, selon les responsables de l’entreprise relativement aux résultats financiers déficitaires. Ce débrayage déclenché à l’initiative des travailleurs après plusieurs sit-in observés à l’intérieur des unités, ne concerne pas que Constantine puisque les grévistes avancent que le mouvement est suivi dans les unités de l’Enmtp implantées à travers le territoire national. Chose a-t-on appris qui a été « démentie » par le P-DG de l’entreprise. Ce dernier, tout en affirmant que seule Constantine connaît ce mouvement, assure que « uniquement 30% des travailleurs ont pris part à cette grève ». La situation s’est compliquée davantage avant-hier, quand une quinzaine de grévistes ont été accusés d’avoir forcé la fermeture des portes d’accès à la zone industrielle d’Aïn Smara, entravant ainsi la circulation des travailleurs, des véhicules et des engins des unités de production basées dans ce site. Ceux- là même ont fait l’objet de poursuites judiciaires. « Ils font l’objet d’une action pénale pour avoir entravé les non-grévistes dans l’exercice de leurs fonctions et perturbé le fonctionnement normal des unités de production », a-t-on souligné, sachant qu’une autre action en référé conteste la légalité de ce mouvement. Cette seconde action intentée auprès du tribunal d’El Khroub intervient pour contester la légalité de la grève en cours depuis mardi dernier. L’Enmtp est l’une des sociétés les plus importantes dans le pays et il semble, selon des informations officielles qu’à l’exception de la société mère et de la société mixte « Somatel-Liebherr », toutes les autres filiales de l’Enmtp annoncent des résultats financiers négatifs et des budgets déficitaires à la fin de l’exercice 2023. Ce qui entrave la revendication des travailleurs pour une augmentation de salaire. Néanmoins, un projet ambitieux de plus de 9 milliards de dinars est envisagé pour l’année 2024, représentant une augmentation de 40 % par rapport à celui de 2023. La grève devait prendre fin, hier, avec le souhait que les grévistes tiennent compte des réalités économiques et des lois régissant les conflits sociaux.