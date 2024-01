Rarement, le front social n’a été aussi serein, dans les annales de la République que ces dernières années. Les accès de colère citoyenne enregistrés durant les deux premières décades du XXIe siècle ne font plus partie du décor social. Les Algériens doivent, en effet, se rappeler le phénomène de fermeture de route par des villageois pour protester contre l’absence de services publics. Ce mode d’expression pacifique, mais qui générait des désagréments aux usagers de la route, était traité pour ce qu’il était, à savoir un «coup de gueule» des citoyens de l’Algérie profonde contre des conditions de vie qu’il estimaient déplorables. Mais l’absence de réaction violente de l’État pour rouvrir les barrages de fortunes dressés par les citoyens, n’était pas la solution. Les pouvoirs publics demeuraient muets face aux cris de détresse des Algériens, jusqu’au lancement du programme de lutte contre les zones d’ombre, initié le jour même de la prestation de serment du président Tebboune. L’homme a identifié tous les points noirs, évaluer la dépense publique et passé directement à l’action. Le chef de l’État qui avait, rappelons-le, mis en exécution son plan dans une circonstance financière particulièrement pénible, a adressé un message aux cadres de l’État et au-delà à la société. Le propos était, et c’est toujours d’actualité, que les aspects sociaux sont fondamentaux dans l’action d’un Exécutif. Le chef de l’État n’hésite jamais à y voir un investissement à rendement garanti. Abdelmadjid Tebboune ne s’était pas trompé, puisque quelques mois seulement après le démarrage du programme, les expressions de colère citoyenne avaient totalement cessé. Les Algériens n’évoquaient les conditions de vies difficiles que sous l’angle de délais de réalisation de tel ou tel autre projet. Des centres de santé, des écoles primaires, des transports scolaires, des routes réhabilitées….Bref, les ennuis que certains cadres de l’État considéraient comme mineurs, mais qui en réalité avaient gâché la vie à plus de 9 millions de citoyens, étaient pris en charge par les services des APC et des wilayas. Le programme aura été un succès éclatant, au regard de la sérénité du front social qui, au lendemain des élections législatives et locales, voyaient débarquer des élus qui respectaient la parole donnée. L’absence de «Parrain» et autre «oligarque» local dans la caution donnée aux maires et présidents d’APW a fait sauter un verrou et permis à la société de mieux entrevoir ses droits et ses devoirs. Un aspect prépondérant dans la concrétisation d’une paix sociale qui était difficile à obtenir, aux deux premières décennies du XXIe siècle.

L’investissement social consenti par le chef de l’État ne se limitait pas au cadre de vie, mais s’étendait jusqu’au pouvoir d’achat des ménages. Dans le même contexte financier problématique et, soulignons-le, obscurci par une crise sanitaire aux effets économiques désastreux, le président de la République n’a pas dévié des 54 engagements faits aux Algériens. La hausse du Snmg et des pensions de retraite, défiscalisation des salaires de moins de 30000 DA, baisse de l’IRG, augmentation du point indiciaire, pour finir par l’institution d’une allocation chômage, constitue une batterie de mesures concrètes qui touchent l’ensemble des Algériens. C’est-à-dire que dans toute famille, il y a eu au moins deux ou trois membres concernés par ces mesures qui ont permis de booster le pouvoir d’achat de la société. De sorte à ce qu’en parité d pouvoir d’achat, l’Algérie était bien classée, en comptabilisant même certains grands pays.

Cette série d’interventions directes de l’État dans l’amélioration des conditions de vie de la société s’est accompagnée par un effort financier colossal qui a consisté en la réalisation de centaines de milliers de logements, annuellement, indépendamment de la tenue du Trésor public. Considéré comme autant d’investissements de l’État, toutes les décisions présidentielles ont permis au pays d’organiser des festivités sportives, culturelles et politiques de premier ordre et de constater l’engouement des Algériens à chaque grand rendez-vous.

En ce premier mois de 2024, force est de constater l’absence de violence dans le corps social. C’est objectivement un retour sur investissement qui permet au pays d’entrevoir les prochaines échéances politiques avec sérénité. Et c’est l’essentiel.