Le chef de l'Etat a entamé son allocution, au 15e Sommet de l'OCI, en rappelant la raison de la création de l'organisation, il y a plus d'un demi-siècle. Le rappel vaut davantage par le contexte dans lequel se tient, en Gambie, ce sommet. Depuis sept mois, les forces de l'occupation sioniste poursuivent leurs attaques contre les Palestiniens faisant plus de 30 000 martyrs et près de 80 000 blessés. Un véritable génocide en toute impunité!

«Le peuple palestinien frère, notamment dans la bande de Ghaza, subit, depuis plus de six mois, une guerre de génocide menée par l'occupation israélienne», a, d'emblée, souligné, Abdelmadjid Tebboune dans son allocution lue par le Premier ministre, Nadir Larbaoui. Des massacres sont commis quotidiennement au vu et au su du monde sans que la conscience mondiale et humaine ne s'émeuve, a pointé le chef de l'État. Et d'ajouter qu'en plus des souffrances qu'ils endurent sous les bombardements, les Palestiniens sont en proie à la politique de la famine délibérée avec l'interdiction de l'acheminement des aides humanitaires imposée par l'autorité d'occupation. «Devant ces crimes, les organisations et institutions internationales demeurent incapables, politiquement, d'appliquer les résolutions de la légalité internationale, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors qu'elles se sont toujours prévalues de leur attachement à la paix et au dialogue des civilisations entre les nations», a encore accusé Abdelmadjid Tebboune. «Comme si l'humanité avait perdu en Palestine toute once d'humanisme et de civilisation. Ni loi, ni principe, ni valeur, ni morale», fera-t-il observer. Pour le président Tebboune, ce qui se passe en Palestine occupée ne marque pas seulement la disparition du droit international ou l'effondrement de l'ordre mondial basé sur des règles communes. «C'est un coup porté à la légitimité même du droit international et des droits de l'homme en tant que concepts et doctrine», a-t-il accusé.

La tragédie a trop duré

« Que reste-t-il des droits de l'homme quand nous voyons, en Palestine, un occupant renier toutes les valeurs humaines et déshumaniser et priver tout un peuple de son droit à l'existence?», s'est interrogé le chef de l'État. Et d'appeler les pays membres de l'OCI à adopter une approche plus ferme et plus énergique pour amener la communauté internationale à assumer sa responsabilité dans la protection du peuple palestinien et la cessation des actes criminels infligés aux civils palestiniens. Pour le chef de l'État, il est d'autant plus crucial de réaffirmer le rejet de l'Algérie de l'approche sélective appliquée aux principes du droit international et des fondements de la légalité internationale, qui assimile la victime au bourreau.

Abdelmadjid Tebboune a réitéré l'appel de l'Algérie à mettre fin à cette tragédie humaine. Ce qui se traduirait par «l'arrêt immédiat, permanent et inconditionnel de l'agression contre le peuple palestinien, l'acheminement des aides humanitaires vers la bande de Ghaza et l'intensification des efforts pour garantir la mise en oeuvre immédiate et de toute urgence des résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2728». Il s'agira aussi d'activer tous les mécanismes juridiques pour demander des comptes à l'occupation et poursuivre les auteurs de crimes de guerre, de génocide et d'autres actes interdits par le droit. L'autre priorité consiste en la relance d'un processus politique visant à trouver une solution globale, juste et définitive à la question palestinienne, garantissant la fin de l'occupation et consacrant le droit du peuple palestinien à l'établissement de son État indépendant.

Le nécessaire aggiornamento pour l'OCI

Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué de mettre l'OCI et ses membres devant leurs responsabilités historiques. «Notre responsabilité en tant que membres de l'OCI nous dicte de nous engager collectivement à défendre nos causes justes, la cause palestinienne en tête», a-t-il recommandé. Il s'agit de contrecarrer toutes tentatives de porter atteinte aux Lieux saints de la Nation musulmane, à travers une action collective d'urgence par tous les mécanismes disponibles. Une façon d'inviter l'OCI à assumer sa responsabilité historique, juridique et morale dans la défense de nos Lieux saints, en tête desquels la ville d'El-Qods, en proie quotidiennement à la judaïsation et au nettoyage ethnique, et la mosquée Al-Aqsa, en proie à la profanation...

Le chef de l'État a appelé aussi les membres de l'OCI à agir, selon une approche globale et cohérente pour contrer l'islamophobie, qui cible constamment et quasi systématiquement la communauté musulmane. Et de considérer, dans sa conclusion, que la réalisation de ces nobles buts exige de revoir la gouvernance de l'OCI et de réaliser les réformes qui s'imposent conformément à la décision adoptée à l'initiative de l'Algérie, afin qu'elle puisse relever les défis multidimensionnels et faire face aux dangers.

Échos du Sommet de L’OCI

Nadir Larbaoui rencontre le président de la Commission de l'UA...

En marge des travaux du 15e Sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), qui ont débuté samedi à Banjul (Gambie), le Premier ministre, Nadir Larbaoui, en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré le président de la

Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, avec lequel il a abordé les développements que connaissent les relations internationales et régionales et les moyens de poursuivre les efforts pour renforcer la solidarité et le soutien africain à la cause palestinienne.

... le président de la Guinée-Bissau...

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré en marge des travaux du 15e Sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) qui ont débuté samedi à Banjul (Gambie), le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, qui l'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

... et le président sénégalais

En marge de l'ouverture officielle du 15e Sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), samedi à Banjul (Gambie), le Premier ministre, Nadir Larbaoui, en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, à qui il a réitéré les félicitations du président de la République pour son élection

et sa volonté forte de renforcer les relations de coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre s'entretient avec le SG de l'OCI

En marge de l'ouverture officielle du 15e Sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), samedi à Banjul (Gambie), le Premier ministre, Nadir Larbaoui, s'est entretenu avec le secrétaire général (SG) de l'OCI, Hissein Brahim Taha, avec lequel il a passé en revue les principaux dossiers à l'ordre du jour du sommet et les moyens d'activer le rôle de cette organisation dans la défense des causes de la nation musulmane, la cause palestinienne en tête.

L'OCI salue la réunion Algérie -Tunisie -Libye...

Les travaux du 15e Sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) se sont achevés, hier à Banjul (Gambie), par l'adoption du communiqué final du sommet et l'approbation d'une décision concernant la cause palestinienne. Les dirigeants des pays musulmans ont salué la tenue de la Réunion consultative, qui a regroupé à Tunis le 22 avril 2024 le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, son homologue tunisien, Kaïs Saïed, et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi.

... et les efforts du président de la République sur la Palestine

Les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI), réunis les 4 et 5 mai à Banjul (Gambie) dans le cadre de leur 15e sommet, ont salué les efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, exprimant leur soutien aux efforts incessants du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et leur haute considération pour la tenue de la Conférence d'unification des rangs palestiniens, en tant qu'étape positive vers l'Unité nationale palestinienne, qui a été couronnée par la «Déclaration d'Alger» le 12 octobre 2022.