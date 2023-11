Entamés le jour même de la célébration du déclenchement de la guerre de libération, les messages de vœux de chefs d’État à l’adresse de Tebboune se sont poursuivis avant-hier ( jeudi). Le président de la République a en effet reçu, mercredi, des messages de vœux de la part de la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Jeudi, c’était au tour de l’ONU, l’Iran, l’Allemagne, l’Italie, la Turquie et l’Azerbaïdjan de présenter leurs vœux à l’Algérie et au président de la République.

La présidence de la République a annoncé, dans un communiqué que « le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune a reçu, avant-hier, un message du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Monsieur Antonio Guterres, à l’occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, dans lequel il lui a adressé ses vœux, ainsi qu’au peuple algérien, de davantage de stabilité et de prospérité ». Le président Tebboune a reçu également, selon la Présidence, un message du président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi, dans lequel il lui a présenté, ainsi qu’au peuple algérien, ses vœux à l’occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne, souhaitant au peuple algérien davantage de stabilité et de progrès. Le chef de l’État a reçu également des messages de son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, qui lui a adressé ses vœux, ainsi qu’au peuple algérien, auquel il a souhaité davantage de stabilité et de prospérité ». Le président italien Sergio Mattarella, a souhaité, lui aussi, au Président et au peuple algérien davantage de stabilité et de progrès. Pour sa part, le président allemand, Frank-Walter Steinmeier.a exprimé, par la même occasion, « sa volonté de poursuivre l’approfondissement des relations étroites entre les deux pays dans d’autres domaines importants, y compris les énergies renouvelables, l’hydrogène vert et l’immigration.

Le président allemand a mis en relief l’important rôle de l’Algérie visant à instaurer la paix et la stabilité dans la région et dans le monde entier, « notamment avec son élection en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité onusien ».

Le Président a reçu, dans la même journée, un message du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, dans lequel il lui a adressé ses vœux ainsi qu’au peuple algérien à l’occasion du 69e anniversaire de la Révolution algérienne, indique un communiqué de la présidence de la République. Le Président a reçu des messages de vœux de plusieurs autres chefs d’État, dont celui du Pakistan, de Belgique, du Malawi, de Hongrie, d’Autriche, de Myanmar et de Suisse.