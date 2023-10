Le document du gouvernement qui s'articule sur cinq chapitres, à savoir la consolidation de l'État de droit, la relance économique, le développement humain, l'action diplomatique et la défense nationale dresse un bilan des activités et actions réalisées par les différents secteurs durant la période allant de septembre 2022 à août 2023. Il a affirmé au terme de la présentation de son bilan que «les réalisations accomplies par le gouvernement avaient même suscité la jalousie des pays voisins». Tout en rappelant «le lourd héritage caractérisé par la corruption, la dilapidation et le détournement des deniers publics légué à son gouvernement», il a rassuré que «désormais la totalité des ressources de l'État seront affectées au développement et à l'amélioration du cadre de vie des citoyens». Il a salué «les missions d'information initiées par le Parlement au nombre de quarante qui avaient permis au gouvernement de rectifier certaines politiques publiques et de prendre en charge certaines anomalies et insuffisances...». Concernant des principaux agrégats, le document indique que le PIB passe de 27688,9 milliards de DA en 2022 à 28 413,6 milliards de DA en 2023. Il est noté que «face à un contexte économique international fragile et incertain, l'Algérie a su faire preuve de résilience en maintenant une croissance économique appréciable, qui s'élèvera à 5,3% en 2023». Cette croissance sera portée par le secteur des hydrocarbures (+6,10%), de l'agriculture (+5,4%), de l'industrie (+7,3%) et du Btph (+6,6%). La croissance du PIB hors hydrocarbures, quant à elle, devrait atteindre 4,9% en 2023 contre 4,3% enregistrée en 2022. Par ailleurs, du fait de la baisse des prix du pétrole «Sahara Blend», dont le prix moyen a connu un repli de 104 USD/bbl en 2022 à 85 USD/bbl en 2023, le niveau des exportations de biens devrait connaître un recul pour s'établir à 52,8 milliards USD à fin2023. Pour ce qui est des importations, elles devraient augmenter à 41,5 milliards USD à fin 2023 sous l'effet de l'inflation mondiale.

La balance commerciale restera cependant positive cette année pour s'établir à 11,3 milliards USD. L'inflation s'est établie à 9,5% au cours des sept premiers mois de 2023, principalement tirée par les produits alimentaires (+13,2%). Elle devrait reculer à 7,5% pour l'ensemble de l'année 2023. Concernant la situation des finances publiques, les recettes ont augmenté de 25%% entre 2022 et 2023 et les dépenses budgétaires de 52% atteignant ainsi un total de 14700 milliards DA (104 milliards de dollars). Malgré cet effort budgétaire important visant à préserver les conditions d'une relance économique durable, le niveau de la dette publique interne est resté acceptable (55% du PIB à fin 2022), particulièrement dans le contexte international difficile. De plus, malgré le recul des prix des hydrocarbures, les réserves de change ont continué d'augmenter cette année en passant de 61 milliards USD à fin 2022 à 73 milliards USD prévus à fin 2023, en sus des réserves d'or monétaire de près de 5,5millions d'onces, équivalent à près de 10 milliards USD au cours actuel sur le marché international.

En outre, les liquidités bancaires ont connu une réduction passant de 1970 milliards DA en 2022 à 1160 milliards DA en 2023, principalement à la suite de I'augmentation du taux de réserve obligatoire, au renforcement des reprises de liquidité bilatérales introduites au mois de septembre 2020 et au financement bancaire qui s'est traduit par une augmentation des crédits à l'économie. Ceux-ci devraient atteindre 10419 milliards DA en 2023, soit une augmentation de plus de 303 milliards DA (+3%) par rapport à 2022. Le document a noté «l'opération de révision de l'année de base pour le calcul du PIB (rebasage) qui passe désormais de 1989 à 2001 et de révision des comptes économiques à travers l' intégration de l'économie non observée (informelle). À ce titre, les premières estimations indiquent une revalorisation du PIB-2022 de 27700 milliards DA à près de 32000 milliards DA, faisant passer le PIB par habitant à près de 5100 USD, soit le deuxième PIB par habitant le plus élevé en Afrique».