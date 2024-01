Alger abrite, depuis hier, les travaux de la 1ère session de la Commission bilatérale de promotion et de développement des régions frontalières algéro-tunisiennes , pour définir une approche commune de développement de ces régions. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a, à l’ouverture de ces travaux, particulièrement souligné, l’importance de sortir avec des recommandations « pratiques, réalisables sur le terrain et tenant compte, en premier lieu, des besoins et aspirations des populations de ces régions, et de tout ce qui est à même de booster leur développement socio-économique ». La session débat, en effet, de plusieurs axes, notamment des moyens de promouvoir et de développer les échanges commerciaux entre les wilayas frontalières des deux pays et d’améliorer leur attractivité et de renforcer le rôle des passages frontaliers dans le développement. Notons que les walis des wilayas frontalières des deux pays participent en force à ce rendez- vous déterminant pour le développement des régions frontalières. Côté algérien, particulièrement, le gouvernement attend beaucoup des walis dans le renforcement d’un partenariat, déjà fort, entre les deux pays. Considérés comme «des présidents de la République» au niveau de leurs territoires respectifs, ces walis en poste à la lisière de la Tunisie, sont aux premières lignes d’une coopération bilatérale, dont l’enjeu consiste en l’établissement de partenariats efficaces tout en bénéficiant des opportunités et capacités disponibles et préférentielles dans les deux pays. Ils sont directement interpellés surtout que le président Abdelmadjid Tebboune a eu à déclarer, lors d’une précédente rencontre gouvernement-walis : «Je veux des walis managers capables de créer de la richesse au niveau local.» Désormais, ces walis sont à la manœuvre pour promouvoir le développement économique et les échanges commerciaux de part et d’autre. L’ouverture des travaux de cette session de deux jours, a été coprésidée par Brahim Merad et son homologue tunisien, Kamel Feki, avec, en présence donc des walis des wilayas frontalières des deux pays et du directeur général de l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (AACisd), Abed Halouz, et de représentants des secteurs concernés par le développement des régions frontalières. Selon le ministère de l’Intérieur, le développement des régions frontalières algéro-tunisiennes est « un objectif stratégique », à même de renforcer le développement économique et de relancer les projets vitaux au niveau de ces régions et ce en concrétisation des résultats de la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune en décembre 2021, couronnée par la «Déclaration de Carthage ». Outre les aspects économiques et commerciaux qui sont au cœur des travaux de cette session, figurent deux autres thématiques, à savoir les grands risques et l’immigration clandestine. Brahim Merad, a, à ce titre appelé à la nécessité de protéger les régions frontalières communes entre l’Algérie et la Tunisie contre les nouvelles menaces sécuritaires, notamment la migration clandestine. « Il est primordial pour garantir l’efficacité de l’approche de développement, de sécuriser nos régions frontalières communes et de les protéger contre les nouvelles menaces sécuritaires, notamment la migration clandestine, et ce en intensifiant la concertation et la coordination, conformément à la teneur de l’accord sécuritaire signé entre les deux pays en mars 2017 », a-t-il affirmé.