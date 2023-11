Le procès en appel de Noureddine Bedoui, ancien Premier ministre, et Abdelmalek Boudiaf, ancien ministre de la Santé s'est ouvert, hier, devant la sixième chambre pénale près la cour d' Alger. La majorité des avocats de la défense a soulevé des vices de forme, notamment celui lié au rejet non justifié de la prescription de l'action publique par le juge de première instance. Ce dernier a motivé son rejet par le fait que les infractions commises à savoir, «abus de fonction», «octroi de privilèges injustifiés» et «dilapidation de deniers publics» sont connexes. Après le rejet de tous les vices de forme par le procureur général, la présidente de l'audience a entamé les auditions des accusés qui sont au nombre de 45 dans cette affaire de marché douteux portant sur la réalisation de l'aérogare de Constantine. L'ancien wali de Constantine(2002-2005), Taher Sakrane, mis en retraite depuis 2010, a été le premier à être appelé à la barre. Comparant libre, ce dernier a indiqué qu' «il n'a jamais ordonné de modifier les travaux ayant induit une quelconque réévaluation du coût du projet».

Rappelons que Taher Sakrane a bénéficié d'une relaxe prononcée en première instance par le pôle pénal économique et financier de Sidi M'hamed. L'accusé a fait savoir que «la décision d'inscription du projet date de février 2003, tandis que son transfèrt pour le compte de la wilaya de Constantine s'est effectué en novembre 2002, avant qu'il ne soit confié à la direction des équipements de la wilaya en sa qualité de maître d'ouvrage». Il a justifié le retard de 3 à 4 mois accusé par les travaux de réalisation par la mutation de certains directeurs exécutifs, ainsi que des engins de la wilaya vers la wilaya de Boumerdès, frappée par un violent séisme en mai 2003. Il a également soutenu qu' «il a donné délégation de signature à tous les directeurs concernés par ce projet». Il a également expliqué que «toute demande de réévaluation du montant alloué initialement à la réalisation d'un projet devait être soumise par la wilaya au ministère des Finances». Les seconds à être auditionnés sont les membres de la commission des marchés publics de la wilaya, qui ont été acquittés en première instance. Ces derniers ont indiqué que «leur mission consistait à veiller au respect des dispositions du décret présidentiel lié aux procédures de l'exécution de ce projet». Ils ont, en outre, nié catégoriquement «avoir reçu des instructions ou subi une quelconque pression pour privilégier tel opérateur sur les autres». Les auditions se sont poursuivies hier soir. La réalisation de l'aérogare de Constantine, qui a duré plus de 10 ans au lieu de 48 mois prévus initialement. Elle a ainsi connu une réévaluation de l'ordre de 600%, portant son coût de 440 millions de dinars à 3,5 milliards de dinars. Toutes les questions de la présidente de la chambre pénale et le représentant du ministère public tournaient autour de l'octroi de privilèges injustifiés. Pour rappel, une peine de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars, a été prononcée, mercredi, par le pôle judiciaire économique et financier près le tribunal de Sidi M'hamed (Alger) contre l'ancien Premier ministre, Noureddine Bedoui, et l'ancien ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, poursuivis, en tant qu'anciens walis.

Ils ont tous deux été blanchis des délits de «dilapidation de deniers publics», mais reconnus coupables «d'abus de fonction» et d'«octroi d'indus avantages».