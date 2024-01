Un début d'année en fanfare pour LG! Leader mondial des produits électroménagers, il a lancé, hier, une nouvelle machine à laver révolutionnaire. Il s'agit de la «Vivace 12KG», un produit innovant assemblé avec soin dans son usine d'Annaba, en Algérie. Cette machine à laver pas comme les autres offre une combinaison parfaite entre intelligence, rapidité et efficacité. De montage algérien, elle s'inscrit pleinement dans le cadre du cahier des charges établi par les autorités algériennes, soulignent les responsables de LG Algérie. Ils assurent qu' un plan visant à augmenter le taux d'intégration a été établi. «Rien que cette année, il est prévu d'augmenter ce taux de 6%», soutiennent -ils. En attendant, les clients peuvent acquérir cette machine innovante à travers un crédit à la consommation.»Tous nos produits assemblés en Algérie sont éligibles au crédit à la consommation», assure Mustapha Nabi, directeur marketing de LG Algérie. Il rappelle dans ce sens que 99% de la gamme de LG est en «Made in Bladi». Ce qui offre aux clients la possibilité d'acquérir cette machine innovante à travers des facilités de paiement. Le prix de 129 000 DA peut sembler un investissement, mais les ménagères témoignent que cela en vaut la peine. Avec un tambour de 12kg, cette machine répond aux besoins des familles nombreuses sans sacrifier l'espace, grâce à des dimensions inchangées malgré une capacité accrue. L'Ai DD, une intelligence artificielle avec plus de 20 000 données, est au coeur des innovations de cette machine. Elle pèse et identifie le type de tissu pour proposer le programme de lavage idéal, prolongeant la durée de vie des vêtements jusqu'à 18% par rapport aux machines classiques. Le Trubo wash 360, les 5 injecteurs d'eau, le lavage en 5 dimensions, et le Steam plus, une fonction de vapeur qui élimine 99% des allergènes, font de cette machine une exclusivité LG. Elle offre un lavage en profondeur en seulement 39 minutes. Ce qui distingue particulièrement cette gamme LG, c'est sa connectivité. La «Vivace 12KG» est la seule machine connectée disponible sur le marché algérien. Contrôlable à distance, elle permet des diagnostics et le téléchargement de nouveaux programmes de lavage via une application disponible sur Android et iOS. Mustapha Nabi partage l'expérience de sa femme, soulignant le gain de temps et la réduction du stress grâce à la possibilité de lancer les machines à distance. La «Vivace 12KG» promet une révolution dans la routine domestique, alliant technologie de pointe et praticité pour améliorer la vie quotidienne des utilisateurs. Le directeur des ventes de LG Algérie tient, de son côté, à rassurer les consommateurs sur la fiabilité de la gamme. Les statistiques indiquent que les produits LG sont les plus fiables en Algérie, avec des durées de vie dépassant souvent les dix ans. La garantie de dix ans sur le compresseur, composant essentiel de la machine, renforce la confiance des utilisateurs dans la durabilité du produit. «Ceux qui changent nos produits ne le font pas parce qu'ils ne marchent pas mais pour changer de design», atteste-t-il avec beaucoup de fierté. Les représentants de LG soulignent qu'habituellement, les machines à gros tambour ont une durée de vie plus courte, mais la «Vivace 12KG» a été conçue pour durer grâce aux innovations de LG. Cette machine défie ainsi les normes en offrant une capacité accrue sans compromis sur la qualité et la longévité. L'évènement de lancement a également réuni distributeurs et partenaires, démontrant l'engagement de LG envers la collaboration locale. Ces alliances stratégiques contribuent non seulement à renforcer la présence de la marque sur le marché algérien mais aussi à soutenir l'économie locale en favorisant l'emploi et le développement industriel. La «Vivace 12KG» n'est donc pas seulement un produit d'exception, mais aussi un «moteur»de croissance économique...