Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, a réuni ses collaborateurs pour une réunion d’évaluation consacrée au projet de réhabilitation du Barrage vert.

Un chantier stratégique pour la lutte contre la désertification et la restauration des terres dégradées. Tenue au siège de la Direction générale des forêts (DGF), la rencontre a rassemblé les cadres de la DGF, les conservateurs des forêts, les représentants des directions des services agricoles de 13 wilayas concernées, ainsi que les responsables du Groupe génie rural (GGR), du Bureau national d’études pour le développement rural (Bneder) et du Haut-Commissariat au développement de la steppe (HCDS).

Les discussions ont porté sur les opérations menées dans le cadre des programmes annuels de 2023, 2024 et 2025. Il a notamment été question des campagnes de plantation, de l’ouverture de pistes pour désenclaver les zones rurales et de la création de points de collecte d’eau.

À cette occasion, le ministère a annoncé la finalisation complète des actions programmées pour l’exercice 2023. Pour le programme 2024, le ministre a ordonné que toutes les opérations soient réceptionnées avant la fin septembre. Il a également insisté sur le lancement des actions prévues pour 2025 d’ici la fin juin afin de maintenir le rythme de mise en œuvre. Youcef Cherfa ne manquera pas l’occasion de saluer les efforts des différents acteurs mobilisés et les résultats positifs enregistrés sur le terrain, qualifiant ce projet de «vital» pour la préservation de l’environnement et le développement rural.

Le projet est, en effet, marqué par des avancées concrètes sur le terrain. Selon les données disponibles, plusieurs milliers d’hectares ont été reboisés dans les régions concernées par le projet, avec une attention particulière portée aux espèces adaptées aux conditions arides. Ce projet structurant, qui concerne 13 wilayas, a déjà permis la plantation de plus de 21 000 hectares, la mise en défens de 16 400 hectares, la réalisation de 80 points d’eau, l’aménagement de 376 km de pistes et des opérations de correction torrentielle sur 35 400 m². Relancé officiellement le 29 octobre 2023, le Barrage vert incarne une approche environnementale et socioéconomique intégrée. Il vise à restaurer les terres dégradées, freiner l’avancée du désert et renforcer la résilience climatique des zones rurales. Il s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable (ODD) et les engagements internationaux pour la lutte contre le changement climatique. Doté d’un budget global dépassant 75 milliards de dinars jusqu’en 2030, il touche directement 183 communes et près de 800 localités.

En 2024, une tranche de 5,7 milliards de dinars a été mobilisée pour poursuivre les opérations, suivie en 2025 par 11,09 milliards de dinars supplémentaires. Dans cette dynamique, le groupe Sonatrach a annoncé, hier, depuis Tipaza, un vaste programme de reboisement sur dix ans, en partenariat avec la DGF. Ce projet prévoit la plantation de 423 millions d’arbustes à travers le territoire national, dans le but de créer des puits de carbone naturels certifiés. «Ce projet permettra de générer des crédits carbone, réduisant l’empreinte environnementale de nos produits, tout en augmentant leur valeur sur le marché international», avait déclaré le P-DG de Sonatrach, Rachid Hachichi, en marge de la signature du protocole d’accord.

Le P-DG avait également affirmé que cette initiative s’inscrit dans la stratégie climatique du groupe, qui ambitionne de réduire le torchage du gaz et les émissions de méthane à un niveau proche de zéro d’ici 2030, dans le respect des normes environnementales les plus strictes.

Le croisement de ces deux projets symbolise une convergence entre politiques publiques et initiatives industrielles au service de l’environnement. Il est évident de souligner que le projet bénéficie du suivi attentif du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui veille à sa concrétisation, conscient de ses retombées économiques, sociales et écologiques.

Le bilan de la DGF, dressé mars dernier, fait aussi ressortir un désenclavement des exploitations agricoles, favorisant les plantations fruitières et améliorant les conditions de travail.

Le projet a, selon le bilan, permis la création d’emplois dans les 13 wilayas concernées, en impliquant entreprises et micro-entreprises locales, souligne le bilan de la DGF, dressé à l’occasion de la Journée internationale des forêts.