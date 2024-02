Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed était, ce jeudi, en visite dans la wilaya de Tizi Ouzou où il s’est rendu dans plusieurs communes. Plusieurs escales ont été effectuées pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux dans quelques infrastructures, ainsi que le lancement de chantiers de réalisation d’établissements de tous les paliers.

Ainsi, après une pause au niveau du salon d’honneur de la wilaya, la délégation composée du wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi, du président de l’Assemblée populaire de wilaya, Mohamed Klaleche, les responsables des services de sécurité, les responsables du secteur de l’éducation au niveau de la wilaya ainsi que le délégué du médiateur de la République, s’est rendu dans la commune de Bouzeguène pour l’inauguration d’un lycée portant le nom du chahid Ahmed Kessal dans la commune d’Idjeur.

Dans la commune de Yakouren, le ministre de l’Éducation nationale a procédé à l’inauguration et la baptisation d’un groupe scolaire au nom des chouhada Hamou Amirat, Mohamed et Rabah. Toujours dans cette commune située sur les hauteurs de la ville d’Azzazga, Belaabed a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d’un groupe scolaire au niveau du village Boumansour. Non loin de là, dans la commune de Zekri, la délégation a pris part à l’inauguration d’un établissement d’enseignement moyen de type Base 06. L’établissement porte désormais le nom du chahid Ahmed Chayeb. Dans la commune d’Ouaguenoun, Belaabed a inauguré un autre établissement d’enseignement moyen baptisé au nom des frères chahids Akerbouti Akli, Idir et Ameur.

Le ministre de l’Éducation nationale a également procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d’un établissement de l’enseignement secondaire à Tamda.

De retour dans la commune du chef-lieu de wilaya, la délégation a pris la direction du pôle d’excellence, Oued Fali pour la pose de la première pierre pour la réalisation d’un établissement d’enseignement secondaire. Un autre lycée entré en service a également été baptisé au nom du chahid Mohamed Louanchi au niveau du même centre urbain situé à la sortie Ouest de la ville de Tizi Ouzou. Par ailleurs, Abdelhahim Belaabed n’a pas manqué de répondre aux questions des journalistes lors d’un point de presse. Abordant les statuts particuliers et les conditions de travail des enseignants, le ministre a affirmé que l’informatisation a permis de parvenir à la réintégration de 88% des élèves. Un taux qui révèle une satisfaction de la demande jamais atteinte par le passé. Cette opération, a précisé Belaabed, est du ressort de l’autorité pédagogique. Le ministère assure cependant le rôle d’observation afin de corriger toute décision injuste. Statut particulier plus favorable aux enseignants dont notamment ceux du palier primaire. Les enseignants du cycle primaire, explique-t-il, ne seront d’ailleurs chargés que de leurs responsabilités pédagogiques.

Pour cela, le gouvernement a dans cette optique d’ailleurs recruté plus de 45 000 encadreurs pour alléger le travail des enseignants du cycle primaire.