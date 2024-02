De grands laboratoires pharmaceutiques étrangers ont répondu présents à l'appel du salon Maghreb Pharm, qui a ouvert ses portes, hier, au Plais des expositions des Pins maritimes, à la Safex d'Alger. Un exemple de tant d'autres éléments qui démontrent le démarrage en force de ce salon qui a regroupera, jusqu'à demain, plus de 240 exposants nationaux et étrangers. Avant même l'ouverture des portes, à 9h pile, il y a eu un vrai rush de la part des visiteurs, des professionnels pour la plupart, lesquels avaient d'ores et déjà réservé en ligne pour y prendre part.

La ruée a été également perçue, devant les stands, après l'ouverture et surtout au niveau de l'espace dédié aux visiteurs désirant réserver leurs places à la prochaine édition de ce salon. À peine deux heures après le démarrage du salon, la moitié des places dédiées à la 11ème édition prévue l'année prochaine ont été réservées.

Les organisateurs tablent sur une présence plus massive que celle enregistrée lors de la 9ème édition ayant été marquée par la présence de 4 500 visiteurs. Au coeur de ce brouhaha, des minutes précieuses, des gestes bien répétés, des communications et des discours bien taillés sont prononcés par les investisseurs, notamment étrangers. Objectif: séduire et convaincre pour se tailler une part du grand marché algérien. Au menu des stratégies de marketing, des services inédits et prometteurs pour ce qui est de l'avenir de l'industrie pharmaceutique dans le pays. Scot Zhang, un jeune chinois réactif et souriant ayant le verbe facile dans la langue de Shakespeare, est l'un des «émissaires» chinois déployés pour nouer des partenariats avec les acteurs économiques algériens. Ce responsable des ventes de la firme chinoise United Pharma Industries (UPI), spécialisée dans la fabrication des principes actifs pharmaceutiques communément appelés les Apis, la fabrication des nouvelles molécules et intermédiaires, notamment les anticancers et anti-diabétique, a affirmé la disponibilité de leur équipes à nouer des partenariats avec les acteurs présents au salon notamment algériens.

La firme pharmaceutique chinoise est, selon le même responsable, «présente au salon Maghreb Pharm avec autant de gammes de produits pharmaceutiques qui entrent dans la fabrication des formules et celle des compléments alimentaires et souhaiterait exporter ses médicaments vers l'Algérie». Le rendez-vous d'hier rassemble à la fois des fournisseurs algériens, d'Europe, d'Asie, et du Moyen-Orient. «Comme vous venez de voir, ce sont donc des entreprises qui fournissent des matières premières, l'emballage, les machines et les lignes de production» renchérit, pour sa part, Olivier-Hicham Allard, le DG de Easyfairs Algeria, l'entreprise organisatrice du salon. Ce jeune homme algéro-belge a mis l'accent sur la participation massive des laboratoires hindous, avec une cinquantaine d'exposants, et de 25 autres qui sont venus de Chine». L'enjeu à relever et les leçons à tirer sont grands. «Les industriels algériens peuvent s'approvisionner par exemple en Inde et en Chine, pour les molécules, et nous sommes justement là aux coté de nos industriels algériens pour les aider à produire des médicaments de très bonne qualité à un prix compétitif et qui permet aussi de faire basculer la facture d'importation ou celle liée à la production nationale», a-t-il davantage souligné. Le même responsable a, par ailleurs, estimé que «l'industrie algérienne a une immense opportunité de développement pour aller dans le sens de la production de médicaments à haute valeur ajoutée, comme pour les produits oncologiques». Cela avant de souligner qu'il existe un autre marché porteur, à savoir celui des compléments alimentaires, les produits qui entrent dans l'esthétique et les cosmétiques; ce sont des produits qui peuvent être très facilement fabriqués en Algérie». «La fabrication des produits injectables au botox sont en effet présents à Maghreb Pharm et il faut savoir qu'il s'agit de l'un des marchés qui jouissent d'une croissance de 15 à 20% par an».