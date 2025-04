Produire et exporter significativement hors hydrocarbures pour s’affranchir du secteur pétro-gazier qui porte à bout de bras l’économie nationale. C’est une condition sine qua non pour consolider les performances notoires qui attestent que le pays est désormais engagé sur la voie de la diversification économique. Faire tourner la machine de production à un rythme soutenu et s’orienter davantage vers l’exportation. C’est l’objectif, la colonne vertébrale, de la mission fixée par le président de la République au gouvernement. L’investissement s’impose à propos comme incontournable pour donner du souffle à cette démarche. C’est dans cette perspective que le ministre de l’Industrie, Saifi Ghrib, a reçu, lundi, une délégation du groupe malaisien Lion, conduite par son directeur exécutif, William Cheng, pour s’enquérir de l’avancement des concertations autour de ses offres d’investissement en Algérie. La rencontre s’est déroulée au siège du ministère, en présence de ses cadres et ceux du complexe sidérurgique d’El Hadjar, a indiqué un communiqué du ministère. De quoi ont échangé les deux parties ? Il a été question de s’enquérir de l’avancement des concertations autour des offres d’investissement proposées par le groupe malaisien dans plusieurs domaines, nous dit-on. Les industries manufacturières et la sidérurgie, en sus de plusieurs projets productifs à valeur ajoutée répondant aux besoins du marché local et international, ont été particulièrement ciblés. L’engagement du gouvernement algérien à assurer un environnement d’investissement encourageant dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant avec les facilités accordées aux investisseurs étrangers, notamment en termes de simplification des procédures et d’amélioration du climat d’affaires, a été affirmé à ce sujet. Le terrain a été déblayé avec la nouvelle loi sur le foncier économique. Ce qui doit faire la part belle aux opérateurs économiques étrangers, notamment qui frappent aux portes manifestant leur volonté de s’implanter à travers le territoire national. C’est le cas du président du groupe Lion qui a affirmé que son entreprise était intéressée de mener une expérience d’investissement réussie en Algérie, exprimant la disponibilité du groupe à proposer des offres concrètes dans les plus brefs délais, en coordination avec les parties techniques compétentes. Il faut rappeler que le Président de la République avait reçu, le 18 décembre 2024, Tan Sri William Chang, président-directeur général du groupe Lion. Il faut savoir également que le groupe malaisien avait entamé, en 2023, les procédures de réalisation en Algérie de projets industriels «structurels importants» pour un coût de 6 milliards de dollars. Avec près de 10 000 emplois à la clé. Le même groupe a ensuite relevé le niveau de ses investissements à quelque 8 milliards de dollars. Quant à la délégation du Sultanat d’Oman, composée de responsables de l’Autorité d’investissement d’Oman et de représentants de la société Minerals Development Oman, elle a été reçue par la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Énergie, chargée des Mines, Karima Tafer. Les deux parties ont discuté des opportunités de partenariat et de coopération dans le domaine des mines et de l’exploitation minière. Elles ont à cette occasion «salué le niveau des relations privilégiées unissant les deux pays frères, lesquelles connaissent une importante dynamique depuis la visite d’État effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Sultanat d’Oman», indique un communiqué du ministère de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables.

À cette occasion, Mme Tafer a présenté un exposé sur le secteur des mines et de l’exploitation minière en Algérie, mettant en avant les potentialités prometteuses du pays.

Il faut rappeler qu’une feuille de route a été mise en œuvre pour booster certains gisements, tels que le projet de fer de Ghar Djebilet, le zinc et le plomb à Tala Hamza, ainsi que le projet intégré de phosphate à Tébessa et Souk Ahras. Il faut rappeler, à ce propos, que le président de la République avait exigé que les projets miniers structurants soient exécutés «à la vitesse maximale», compte tenu de leur impact sur l’économie nationale. Les Omanais arrivent à point nommé…