À l'instar de toutes les missions consulaires algériennes à l'étranger, le massacre du 17 octobre 1961 a été célébré à Marseille sous l'égide du consul général d'Algérie à Marseille, Imad Slatnia. Après la lecture de la Fatiha et une minute de silence à la mémoire des Algériens qui sont tombés en martyrs dans les rues de la capitale française, un discours a été également prononcé par le nouveau consul général dans lequel il a mis en relief les sacrifices de ces Algériens qui ont payé de leur vie lors de ces manifestations pacifiques du 17 octobre 1961, réclamant le droit légitime de leur pays, l'Algérie, et à l'indépendance. Aussi, Imad Slatnia a souligné, dans son discours devant la communauté nationale établie à Marseille, «l'importance de s'inspirer des sacrifices des martyrs et des moudjahidine pour la nouvelle Algérie et de préserver l'unité nationale». Il a également insisté sur la nécessité d'unifier les rangs de la communauté nationale dans la région.

Dans le même contexte, il a salué les grandes réalisations que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a consacrée à la communauté nationale à l'étranger en tant que partie intégrante du nouvel ensemble du pays.

Parmi ces réalisations, le consul général a notamment cité «la gratuité du transport des dépouilles, l'inclusion des enfants de la communauté dans le Haut Conseil de la Jeunesse et l'Observatoire national. Les enfants de notre communauté bénéficient également du système de retraite et participent aux camps d'été.».. À l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune, la Grande mosquée de Paris a permis à 900 enfants issus de l'émigration de partir en colonie de vacances en Algérie. Une initiative saluée aussi bien par les parents que par les enfdants eux-mêmes qui optent pour le plaisir de visiter le pays de leurs parents.

Saluant les efforts du recteur de la Grande mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, le président Tebboune n'a pas manqué de relever les efforts consentis par cette prestigieuse institution religieuse, et s'est félicité de l'envoi avec succès par la mosquée des enfants de la communauté nationale aux camps d'été en Algérie. Cela a permis à nos enfants qui vivent en France de découvrir la richesse historique de l'Algérie. C'est dans cette perspective que le consul général d'Algérie à Marseille, Imad Slatnia, a mis en relief, dans son discours, les directives du président Tebboune concernant la nécessité pour les missions diplomatiques et consulaires de veiller à répondre aux demandes de la communauté en termes de qualité d'accueil au consulat, de simplification des procédures administratives et de préservation de la dignité des Algériens.