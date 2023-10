«Vive l'Algérie, Vive Tebboune, nous sommes avec vous M. le Président.» C'est avec ses slogans que des milliers de citoyens de Djelfa, principalement des jeunes ont ouvert leurs bras au président Tebboune qui effectue dans cette wilaya une visite de travail et d'inspection. Une foule immense de citoyens se sont alignés le long des principales artères, notamment celle adjacente au siège de la wilaya, où les habitants de Djelfa ainsi que des régions limitrophes ont tenu à réserver au président de la République un accueil à la hauteur de sa stature.

Un accueil populaire des plus chaleureux durant lequel le chef de l'État s'est même offert un bain de foule et a échangé avec certains citoyens. Des images rares qu'on n'a pas vues depuis des années. L'accueil populaire a également été marqué par la présence en force du drapeau palestinien et des slogans de solidarité avec les populations de Ghaza qui subissent l'horible massacre perpétré par l'armée sioniste. Ils ont dit haut et fort leur fierté pour les positions honorables de l'État algérien, sous la conduite du président Tebboune, en faveur de la cause palestinienne dans les fora internationaux, ainsi que pour l'élan de solidarité avec nos frères dans la bande de Ghaza.

Le président a tenu parole

Cet accueil exceptionnel n'est-il pas l'expression tangible de la confiance et de l'admiration que le peuple porte à son président? Il est le reflet de la foi collective à un changement positif et de la conviction que le président de la République est un catalyseur de ce changement porté par la nouvelle Algérie. Les citoyens de Djelfa ont également salué la parole tenue du président Tebboune sur ses engagements envers le peuple, notamment concernant le développement dans cette wilaya, qui a bénéficié d'un vaste programme complémentaire, ainsi que de plusieurs projets, que le président de la République s'était engagé à concrétiser lors de sa campagne électorale en 2019. Hier, était pour les Djelfaouis un moment empreint de fierté et d'espoir. La visite du président Tebboune à Djelfa a été bien plus qu'un évènement politique ordinaire. Elle a été un moment charnière où le citoyen et le développement local ont été placés au coeur des préoccupations nationales. À travers chaque poignée de main chaleureuse et chaque échange, le Président a montré un engagement profond envers les besoins et les aspirations des habitants de cette wilaya. Une préoccupation se décline clairement à travers la nature des projets lancés ou inaugurés. Ils concernent des secteurs vitaux comme la santé, le logement, le chemin de fer, l'enseignement supérieur et l'environnement. Dans le domaine de la santé, Tebboune a inauguré le centre anticancer, réalisé en juillet dernier, avant le délai fixé au mois de mars 2024. À cet effet, il visitera les différents services de cette structure hospitalière spécialisée, dotée d'équipements médicaux modernes et de structures nécessaires pour une bonne prise en charge des malades avec la couverture de toutes les régions avoisinantes. Au bonheur de tous les citoyens, c'est à partir de Djelfa que le Président annonce le lancement de la formule Aadl 3 tant attendue par les citoyens en quête de logement. Aadl 3 s'inscrit dans la continuité des efforts de l'État pour offrir un logement décent à prix raisonnable à la population, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Très regardant sur le secteur de l'habitat, l'engagement du Président est inébranlable, car il considère qu'investir dans le logement n'est pas seulement un acte politique, mais aussi un engagement envers le bien-être et la qualité de vie de tous les citoyens. Le secteur du rail a eu également sa part durant cette visite de Djelfa. Le Président a mis en service la ligne ferroviaire reliant la ville nouvelle de Boughzoul, à Djelfa et plusieurs autres wilayas du pays. D'une longueur de 250 km et d'une vitesse de 220 km/h, cette ligne fait partie du projet ferroviaire transsaharien, reliant Alger à Tamanrasset, sur une distance de 1 890 km. Il a également inauguré une gare multimodale de transport de voyageurs et de marchandises, située au sud-est de la ville de Djelfa.

Le Barrage vert relancé

Connaissant l'impact des réalisations ferroviaires sur l'économie et la vie du citoyen, ce secteur a été hissé par le président Tebboune en priorité nationale. L'objectif du Président, à terme, est d'arriver à relier les différentes régions du pays, du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, grâce à un réseau ferroviaire développé de lignes mixtes de transport de voyageurs et de marchandises, ainsi que de gares modernes, pour des trains roulant à des vitesses allant de 160 à 220km/h. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, la wilaya sera dotée de sa première faculté de médecine de 100 places pédagogiques. Quant à l'environnement, il a vu la relance du barrage vert puisque le chef de l'Etat a donné le coup d'envoi du projet de relance du Barrage vert avec à la clé le reboisement de 400 mille hectares. Cette visite restera longtemps dans la mémoire des citoyens de Djelfa.