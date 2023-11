Le président du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi et son homologue, la présidente de la Chambre civique de la Fédération de Russie, Mme Lydia Mikheeva, ont signé, mardi à Moscou (Russie), un mémorandum d'entente pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux instances et la hisser au diapason des relations entre les deux pays. La signature de ce mémorandum, annoncée par le Cnese s'est tenue en marge de la participation de Bouchenak Khelladi aux travaux de l'Assemblée générale (AG) de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (Aicesis) qui se sont déroulés du 30 octobre au 2 novembre, précise-t-on. Le président du Cnese a souligné que «ce mémorandum s'inscrit parfaitement dans le cadre de la concrétisation de la Déclaration du partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie, signée le 15 juin 2023 à Moscou». À travers ce mémorandum, les deux institutions sont convenues d'établir des relations de coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines d'intérêt commun, dont le renforcement de l'échange d'expertises et le lancement de programmes visant à consolider le potentiel de leurs membres et employés, conclut la même source.