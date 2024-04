La période est propice pour l'apparition de nombreux ravageurs de cultures arboricoles dans le nord de l'Algérie.

Les agriculteurs et les producteurs activant dans toutes les filières sont en alerte pour surveiller le moindre mouvement. Cette surveillance est, doit-on le rappeler, assurée de l'accompagnement par l'expertise des techniciens du réseau national de surveillance et de protection des végétaux. C'est le cas dans la wilaya de Tizi Ouzou, où les conditions climatiques sèches de ces dernières semaines favorisent grandement l'apparition de ces ravageurs. C'est d'ailleurs le cas, car plusieurs ravageurs de cultures arboricoles sont signalés à travers plusieurs communes.

En effet, le réseau de surveillance et de protection des végétaux vient d'alerter les agriculteurs de l'apparition du carpocapse au niveau des vergers de la commune de Sidi Naâmane, située à l'ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.

Les techniciens de l'antenne de cette organisme, située à Draâ Ben Khedda ont, en effet, décelé les premières captures de ce ravageur qui s'attaque aux cultures de pommes et de poires causant d'énormes dégâts s'il n'est pas traité durant ses premières apparitions larvaires.

Le même organisme de surveillance recommande aux agriculteurs de lancer le premier traitement pendant cette période de grossissement des fruits, car c'est à présent que le papillon commence à agir.

La surveillance doit être accrue parce qu'en fait, le carpocapse, ravageur de poiriers et pommiers, n'est pas le seul à être observé dans la région. Loin s'en faut.

À cette période de réception de la vigne, les conditions climatiques marquées par des températures douces, apparaît généralement le mildiou de la vigne (Plasmopara viticola). Aussi, les techniciens de l'observatoire de surveillance et de protection des vergers conseillent vivement aux agriculteurs de lancer les premiers traitements afin d'empêcher le développement des larves. Ce destructeur est connu pour ses ravages qu'il peut causer aux cultures de la vigne.

Cette période est également propice à l'apparition d'un autre ravageur qui cause d'énormes dégâts sur les cultures céréalières. Marquée par de rares pluies et des températures douces, le mois d'avril est le mois idéal pour le développement des larves. Les techniciens de l'observatoire de surveillance et de protection des végétaux alertent donc les agriculteurs de son apparition au niveau des cultures situées à Tizi Ghennif, dans la daïra de Draâ El Mizan. Ce ravageur peut décimer toutes les cultures s'il n'est pas traité à temps.

Toutefois, il convient de souligner l'importance de l'application stricte des techniques de traitement par les agriculteurs pour plusieurs raisons.

La première et la plus importante concerne la santé des consommateurs.

Le traitement chimique de ces maladies doit être contrôlé parce que les produits inclus sont, en partie, transmis du fruit à l'organisme de l'humain qui le consomme.

Une transmission qui peut, par conséquent, causer des dégâts dans l'organisme. Aussi, il est vivement recommandé d'appliquer ces traitements dans les normes. Ce qui n'est, hélas, pas évident car la surveillance fait défaut sur ce chapitre. Preuve en est qu'il est constaté, chaque année, des sanctions à l'encontre d'agriculteurs qui arrosent leurs cultures avec des eaux usées.

Que dire alors des traitements chimiques nécessitant des moyens énormes pour la quantification des produits inclus.