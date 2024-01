En réponse aux questions des membres du Conseil de la nation sur le projet de loi portant les règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad a indiqué, hier, d'emblée que « le non-respect des normes réglementaires et d'organisation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, notamment concernant le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme (Pdau) et le plan d'occupation des sols (POS), engendrent sinon aggravent les catastrophes naturelles...». Il a cité l'exemple des constructions illicites et anarchiques et des constructions aux bords des oueds...etc. À propos de l'impératif de doter les communes de moyens nécessaires pour faire face aux catastrophes naturelles, notamment les incendies, il a soutenu que «le fonds des catastrophes naturelles créé depuis 1990 et dédié au financement des études de prévention des calamités naturelles et l'indemnisation des victimes est l'un des outils permettant à l' État de secourir et d'apporter de l'aide aux victimes des calamités naturelles», a-t-il soutenu. Cependant, souligne-t-il «l'approche moderne rend obligatoire, depuis 2003, le recours à grande échelle, à la souscription d'assurance contre les calamités naturelles à l'instar de tous les pays du monde. ». Toutefois, poursuit-il «aujourd'hui, l'assurance contre les effets des catastrophes naturelles en Algérie, malgré son caractère obligatoire, ne dépasse pas 10%». De ce fait, indique-t-il, « la présente loi comporte des dispositions relatives à la révision du système d'assurance contre les catastrophes, de manière à rendre la souscription obligatoire et l'indemnisation plus flexible». «Durant ces trois dernières années, la prévention des catastrophes naturelles et la disponibilité des moyens d'y faire face s'est améliorée», a-t-il estimé. «Quelque 1 528 plans d'interventions communaux et 58 plans d'intervention de wilayas ont été élaborés», a-t-il révélé. «L'actualisation des plans communaux s'effectue tous les 5 ans pour les plans d'urgence de wilayas et 2 ans pour les plans d'interventions communaux», a-t-il, en outre, précisé. Toutefois, fait-il savoir, «sur instruction du chef de l'État, l'actualisation s'opère désormais chaque 6 mois». S'agissant des Canadairs, le ministre a souligné que «l' Algérie n'a pu acquérir qu'un seul sur quatre bombardiers d'eau commandés au constructeur russe Beriev Aircraft Company, car les moteurs sont fabriqués en Ukraine...».Néanmoins, dit-il, «en plus de l'affrètement des appareils anti-incendie, l'Algérie recourra à l'acquisition de petits avions d'une capacité de 3 000 et 6 000 litres et à l'acquisition d'appareils par la Tassili Airlines, qui seront livrés dans les prochains mois...». Ce nouveau texte permet de passer de la gestion des catastrophes à la prévention et la réduction de leurs risques et de veiller à investir dans la prévention et la prévision, tout en intégrant les technologies modernes et la numérisation. Ce projet de loi est composé de 9 chapitres, il renferme 24 nouvelles dispositions et ses rédacteurs ont procédé à la refonte de 66 articles existants, comme il a élargi la liste des risques de 10 à 18, intégrant de nouveaux éléments, tels que les risques liés au changement climatique, à la technologie spatiale et cybernétique, aux infestations des criquets pèlerins et aux menaces biotechnologiques.