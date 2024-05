Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu, aujourd'hui à Mascate, capitale du Sultanat d'Oman, pays frère, par sa Majesté le Sultan Haïtham ben Tariq, à qui il a remis un message écrit du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il lui transmet ses salutations fraternelles, souhaitant davantage de progrès et de développement au Sultanat d'Oman et à son peuple frère, indique un communiqué du ministère. La rencontre a permis de "passer en revue les relations algéro-omanaises exceptionnelles dans leurs différentes dimensions, politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que les perspectives de leur développement, à la lumière de l'intérêt particulier que leur accordent les dirigeants des deux pays frères, et des prochaines échéances bilatérales", ajoute le communiqué. Les deux parties "ont également échangé les vues sur les développements de la situation sur la scène arabe, concernant notamment la question palestinienne, et dans la région du Sahel", selon la même source. Sa Majesté le Sultan d'Oman a chargé Attaf de transmettre ses salutations et sa considération au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, saluant tout particulièrement le rôle axial de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, sous la direction de son Président, pour la défense des intérêts de la nation arabe et le triomphe de sa cause centrale, la cause palestinienne.