Une sortie scolaire qui se termine en drame! Samedi dernier, au coeur de la plage des promenades des Sablettes à Alger, cinq enfants ont trouvé la mort dans les eaux impitoyables de la Méditerranée. Trois autres luttent encore pour leur vie, plongeant familles et proches dans un abîme de détresse. Une journée qui devait être marquée par l'excitation et la découverte s'est transformée en cauchemar pour des jeunes âmes venues des wilayas de Medea. Ces petits bouts de bonheur, âgés entre 8 et 12 ans, étaient venus à la capitale pour une excursion scolaire, emplis d'espoir et d'innocence, ignorant qu'ils avaient pris place dans un bus en direction de leur dernier voyage. Les organisateurs, par négligence ou par inconscience, les ont conduits vers une plage tristement célèbre pour ses courants dévastateurs. Des témoins, dont les voix tremblantes portent le poids du chagrin, racontent l'horreur qui s'est déroulée sous leurs yeux impuissants. Des enfants qui se noient, des cris déchirants, et le désespoir qui étreint chaque spectateur impuissant face à la rage de la mer. Des héros anonymes, bravant les flots tumultueux, se sont jetés au péril de leur propre vie pour sauver ces innocentes victimes. Mais pour cinq d'entre eux, la fouge de la mer fut irrésistible, les emportant loin des rives, loin de leurs familles qui les attendaient avec espoir. La protection civile est intervenue rapidement, mais trop tard pour ces cinq jeunes vies qui se sont éteintes dans les abysses. Leurs corps ont été ramenés à la surface par des plongeurs héroïques, alors que la nuit enveloppait la plage d'un voile de tristesse. Le gouvernement a dépêché des ministres auprès des enfants hospitalisés, cherchant à apporter un peu de réconfort dans cette nuit sans fin. Mais pour ces jeunes bambins, le visage marqué par la peur et la tristesse, aucune parole ne saurait effacer la douleur de la perte de leurs camarades, emportés par les eaux impitoyables. À l'école Mohammadi Mohamed d'Ain Boussif, là où résonnent désormais les échos du silence, un comité ministériel s'est rassemblé pour offrir un soutien psychologique aux élèves, tentant de panser les plaies béantes laissées par cette tragédie impensable. Mais au-delà des mots, au-delà des gestes, seule la douce caresse du temps pourra peut-être adoucir la douleur qui consume ces coeurs brisés.

Une enquête minutieuse a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes de cette tragédie insoutenable. Ce drame, aussi poignant qu'inacceptable, ne restera pas sans réponse. Les responsabilités seront établies, et ceux qui ont failli à leur devoir seront tenus pour responsables, devant la justice et devant leur conscience. Qui a autorisé cette excursion? Pourquoi n'y avait-il pas suffisamment d'encadreurs pour veiller sur ces enfants? Qu'est-il réellement advenu au moment fatidique? Autant de questions qui réclament des réponses, autant de vérités qui doivent émerger au fil de l'enquête. Cette douloureuse épreuve doit nous inciter à réfléchir profondément sur la nécessité de mettre en place des conditions strictes pour l'organisation de telles sorties. Car, la vie fragile de nos petits est en jeu...

Les condoléances du président tebboune

Le président de la République a présenté ses sincères condoléances et a exprimé sa profonde compassion aux familles des cinq enfants décédés par noyade au niveau de la Promenade des Sablettes. «C'est avec une profonde consternation et une immense douleur que nous venons de perdre, tout comme les familles endeuillées, nos enfants à la fleur de l'âge qui ont rendu l'âme dans une terrible tragédie à la Promenade des Sablettes à Alger, morts par noyade alors qu'ils venaient d'arriver de la ville de Médéa pour une excursion», a écrit le président de la République dans son message de condoléances. «En cette pénible épreuve et en ces moments ô combien douloureux que nous partageons avec les parents, les proches et les amis des victimes: Mahmoudi Hamza, Ben Kaida Sohaïb, Rabehi Anas, Derouaïa Alaeddine et Ben Kaida Younes Abdelmoutalib, je tiens à leur présenter, eux qui s'arment de patience et de foi face à cette circonstance éprouvante, mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion, priant Allah le Tout-Puissant de leur prêter patience et réconfort ainsi qu'un prompt rétablissement aux camarades des victimes qui reçoivent les soins».