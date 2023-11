Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé, hier, une réunion du gouvernement consacrée aux secteurs des mines et des finances, indique un communiqué des services du Premier ministre. Ainsi, un avant-projet de loi régissant les activités minières, présenté par le ministre de l’Énergie et des Mines a été examiné. L’avant-projet de loi établit un cadre incitatif pour les investisseurs et vise à promouvoir le transfert technologique en encourageant les entreprises minières à partager leur expertise avec des partenaires locaux.

Dans le domaine des finances, quatre projets de décrets exécutifs en rapport avec la comptabilité publique et de gestion financière ont été examinés. Le premier fixe les modalités de nomination et d’agrément des comptables publics. Le deuxième a trait aux modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et/ ou de dépenses. Le troisième est en rapport avec la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs. Le quatrième projet de décret exécutif fixe les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics et des procédures d’apurement des débets.

En outre, le ministre des Finances a présenté une communication portant sur l’état d’avancement du processus d’ouverture du capital de deux banques publiques, à savoir le Crédit Populaire d’Algérie et la Banque de Développement Local, par leur introduction en bourse, conformément au Plan d’action du gouvernement, conclut le communiqué.