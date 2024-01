Il y a 90 ans, jour pour jour, naissait Mohamed Ghafir. Curieux et porté sur les études, mais aussi observateur précoce des méfaits de la colonisation sur le peuple algérien et, notamment dans la commune de Guenzet, d'où il est originaire, il s'applique dans ses études jusqu'au lycée où on l'envoie étudier à Constantine. C'est son premier choc et aussi sa première confrontation au système colonial injuste. Il ne peut pas poursuivre ses études dans son propre pays. La raison tient à la pauvreté de sa famille. Et lorsqu'il jette un regard circulaire, il constate que tous les Algériens sont logés à la même enseigne. Il en est résulté une prise de conscience de la nécessaire lutte pour libérer le pays, qui s'est renforcée en France même où il a émigré parce qu'il a refusé de passer le service militaire dans l'armée française... En septembre 1955, il intègre le FLN dans le quartier de Clichy, à Paris. Sa mission consistait prioritairement à sensibiliser les émigrés. Mais pas seulement. Avec ses camarades, il procédait à la collecte des contributions financières de la diaspora. Il a gravi les échelons de la responsabilité jusqu'à être un responsable important de la région Nord du département de la Seine. Sous son impulsion, l'action militante s'est accélérée et celui à qui on a attribué le nom de guerre de Moh Clichy a pris part à toutes les actions de la Fédération de France du FLN. La grève des 8 Jours en janvier 1957 en faisait partie. Arrêté en janvier 1958 pour être libéré en 1961, une dizaine de mois avant les manifestations du 17 octobre, Moh Clichy en a été l'un des architectes. L'évènement qui a marqué le parcours militant de Mohamed Ghafir est sans conteste, son arrestation. Il en parle avec force détail. À seulement 24 ans, il s'est retrouvé menotté et conduit, avec des camarades, devant le juge d'instruction après une garde à vue de trois jours dans les geôles de la DST française où ils avaient été torturés. Trois jours auparavant, un mercredi 8 janvier 1958, ils avaient été arrêtés dans le cadre d'une vaste opération des services de renseignement intérieur. Cette arrestation a été rapportée par le grand quotidien de droite, Le Figaro, qui a titré: «Trente militants FLN arrêtés, parmi eux le responsable de l'organisation pour la banlieue Nord de Paris.» Dans l'article consacré à l'opération de la DST, le journal rapporte que «Parmi les douze musulmans algériens arrêtés à Paris et en banlieue se trouvent plusieurs membres influents du FLN. L'un d'eux, Mohamed Ghafir». Qualifié de «véritable fonctionnaire du FLN», Moh Clichy était dépeint comme étant «propriétaire d'une voiture achetée avec des fonds provenant en fait des quêtes». Le même journal souligne également qu'«à son domicile, dont l'adresse n'est pas précisée, les policiers ont découvert un pistolet 7 mm 65 armé». Et le journal d'ajouter: «Des perquisitions ont permis de récupérer une somme de 700 000 francs et la comptabilité des collectes de membres du réseau portant sur plus de dix millions de francs. [... ]»

Ghafir connaîtra les prisons de Fresnes, de la Santé, de Châlons-sur-Marne ainsi que le camp de rétention du Larzac. Il participera à de nombreuses grèves de la faim pour le statut de prisonniers politiques et lira, lors de son procès, la fameuse déclaration écrite par Hocine Ait Ahmed et Mohamed Boudiaf, niant au système colonial le droit de le juger et affirmant ostensiblement son allégeance au Gouvernement provisoire de la République algérienne.

Il sera libéré en février 1961 et rejoindra clandestinement Paris, où il reprendra la lutte dans la zone Sud de la capitale.

Après l'indépendance du pays, Moh Clichy s'établit à Alger et débute un long parcours de témoin de la révolution en France. Ce travail lui a pris 61 ans de sa vie et ce n'est pas fini. L'homme continue son oeuvre explicative des luttes des Algériens de l'émigration. Il a été aux quatre coins de l'Algérie, rencontré des Présidents et des lycéens pour prêcher sa parole, celle d'un authentique militant qui veut honorer la mémoire de ses camarades tombés en martyrs pour que vive l'Algérie indépendante.