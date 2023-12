L'ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, a souligné que «l'Algérie en tant que pays qui a un rôle prépondérant au niveau régional pourrait apporter une très grande contribution quant à la réussite de cette grande initiative qui sera lancée par la Russie avant la fin du premier semestre de l'année 2024».

L'ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, a déclaré lors d'une rencontre restreinte avec quelques organes de presse que «la Russie prépare une grande initiative de relance et de redémarrage du processus politique et de paix en Moyen-orient pour mettre un terme définitivement à la crise israélo-palestinienne».

Cette grande initiative qui verra la participation de l'Algérie, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Qatar et les Émirats arabes unis lors de la première phase de ladite initiative qui sera parrainée et coiffée par la Russie.

L'Algérie sera présente aussi lors de la deuxième phase consistant à unifier les factions palestiniennes et les rassembler dans un seul cadre à même de dégager un interlocuteur légitime lors des négociations politiques qui seront lancées avec Israël dans la perspective visant le règlement définitif de la question palestinienne sur la base de la solution des deux États remontant à 1967. Dans ce sens, l'ambassadeur de Russie en Algérie a souligné que «l'Algérie en tant que pays qui a un rôle prépondérant au niveau régional pourrait apporter une très grande contribution quant àla réussite de cette grande initiative qui sera lancée par la Russie avant la fin du premier semestre de l'année 2024», a-t-il rétorqué.

L'ambassadeur Shuvaev a affirmé que «le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a envoyé un message informant les pays concernés par la grande initiative consistant à relancer à nouveau le processus politique au Moyen-orient», a- t-il déclaré.

En outre,la Russie tient à diversifier sa coopération diplomatique avec l'Algérie en s'intéressant au transfert technologique et plus d'échanges commerciaux et économiques, a précisé l'ambassadeur russe en indiquant que son pays «est disposé pour apporter son aide dans le cadre du transfert de technologie et dans le domaine commercial. La Russie et l'Algérie développent une parfaite synergie dans le domaine de l'exportation du gaz et du pétrole. Cela traduit la volonté des deux pays à approfondir davantage la coopération et la coordination dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays», a-t-il rappelé.

À propos du dossier du Sahara occidental, l'ambassadeur russe a rappelé la position de son ministre des aAffaires étrangères, Sergueï Lavrov en soulignant que «la Russie est pour la solution pacifique et durable fondée sur les résolutions des Nations unies», a-t-il mentionné.

Quant à la situation que connaît Ghaza, Valerian Shuvaev, a abordé le volet de la tragédie humanitaire dont sont victimes les populations civiles palestiniennes à Ghaza en signalant que «les USA et leurs alliés utilisent le veto au sein du Conseil du sécurité de l'ONU pour ne pas permettre à l'aide humanitaire de connaître son acheminement vers Ghaza», et d'ajouter «il ne s'agit pas d'insister uniquement sur les sanctions internationales qui restent au demeurant sans effets concrets. Il faut exiger le retour à la solution politique de la question palestinienne pour en finir avec ce problème qui dure depuis plusieurs années sans qu'il soit résolu d'une manière définitive»,a-t-il expliqué.

Abordant la situation en Ukraine, l'ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, a souligné que « il n'y a pas de guerre contre l'Ukraine, mais bel et bien une guerre des USA et ses alliés contre la Russie. Les Qccidentaux sont responsables de ce qui arrive en Ukraine», a-t-il signalé.