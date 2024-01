Le Directeur général des Douanes, Abdelhafid Bakhouche, a affirmé, aujourd'hui à Alger, que les Douanes algériennes s'apprêtaient à relever des défis futurs dont des mutations stratégiques importantes, à la faveur de la planification prospective et de la valorisation de la ressource humaine.Dans une allocution prononcée à l'occasion de la Journée internationale des douanes, célébrée le 26 janvier de chaque année, organisée au Cercle nationale de l'Armée, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en présence de membres du Gouvernement, de hauts responsables d'Etat, d'organisations patronales et de cadres du secteur, M. Bakhouche a fait savoir que "le corps des Douanes connaitra des mutations stratégiques importantes visant la réalisation de plusieurs objectifs dont la création d'un système de gestion basé sur la planification prospective et l'évaluation de la réalisation des objectifs impliquant des indicateurs de mesure de la performance".Cette tendance repose essentiellement sur "le rôle vital de la ressource humaine et l'importance du partenariat avec l'ensemble des secteurs et des acteurs, outre le renforcement des mécanismes du contrôle douanier sous toutes ses formes, parallèlement à la facilitation du commerce internationale au niveau des frontières pour améliorer le climat d'investissement", a-t-il ajouté.Les Douanes algériennes aspirent à devenir "un pôle régionale en matière de formation douanière, notamment avec l'intérêt croissant de plusieurs pays frères et amis, y compris des Etats arabes et africains, à former leurs agents dans les différentes écoles douanières algériennes, dont les programmes pédagogiques sont élaborés et assurés par des cadres compétents", a poursuivi Bakhouche.Dans le cadre du renforcement de la coopération institutionnelle en vue de protéger l'économie nationale contre toute forme de fraude, de contrebande et de criminalité transnationale, les Douanes algériennes s'emploient à actualiser certains accords conclus dans divers domaines, notamment ceux relatifs à l'échange d'expertise et d'informations ainsi qu'à la formation et à la simplification des procédures administratives.A cet égard, Bakhouche a ajouté que ses services visaient à "élargir leurs relations participatives en établissant de nouveaux liens (...) leur permettant d'être au diapason des changements économiques qui nécessitent la conjugaison de tous les efforts".

-Saisie de plus de 10 tonnes de kif traité en 2023

Evoquant les réalisations des douanes au cours de l'année 2023, Bakhouche a affirmé que ses services avaient enregistré "un bilan qualitatif" en termes de lutte contre la contrebande sous toutes ses formes en coordination avec les différents corps sécuritaires, en tête desquels l'Armée nationale populaire (ANP), d'où la mise en échec de nombreuses tentatives criminelles d'introduction de ces substances toxique en Algérie, précisant, que plus de 67 kg de cocaïne et de 10 tonnes de kif traité ont été saisies dans ce cadre". Dans le souci de de réaliser la transition numérique, l'une des priorités des Douanes algériennes, le responsable a rappelé l'inauguration récente du Centre national des transmissions et du système d'information des Douanes (CNTSID), qui va permettre "d'établir des liaisons avec les systèmes informatiques des différents partenaires et acteurs de la chaine logistique du commerce extérieur, ce qui facilitera l'échange d'informations entre les opérateurs économiques et les instances gouvernementales en lien avec l'activité douanière". A cette occasion Bakhouche a salué les efforts consentis par les employés du secteur au service de l'éconmie nationale et du citoyen, réitérant " la mobilisation permanente et constante de ses services dans le but de promouvoir l'activité douanière en coordination avec tous les acteurs en vue d'un encadrement optimal du commerce extérieur ".La Journée internationale des douanes a été placée cette année sous le slogan " Une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs".