Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, le chef du gouvernement tunisien, Ahmed Hachani, en visite en Algérie dans le cadre de la 22e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne. Le responsable tunisien a affirmé, à l'issue de cette audience que les présidents Tebboune et Saïed convergent sur toutes les questions régionales et internationales. «La rencontre a été une heureuse occasion pour s'enquérir de la vision du président Tebboune concernant le renforcement des relations fraternelles et de coopération algéro-tunisiennes, ainsi que ses positions, au sujet de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun, lesquelles sont en accord avec les positions et les vues du président tunisien, a déclaré Hachani.

La visite du responsable tunisien a réaffirmé les liens de fraternité entre les deux pays. Comme elle a été une étape décisive pour donner une nouvelle dynamique de coopération.

Cette coopération est censée connaître une nouvelle dynamique. 26 accords de partenariat ont été signés à l'occasion des travaux de cette session dont la dernière remonte à 2017. Elle a été présidée par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane et son homologue tunisien.

Ces accords englobent l'ensemble des secteurs: l'énergie, l'industrie, le commerce, le transport, le tourisme, l'investissement, la numérisation, le logement, la jeunesse et les sports, la formation professionnelle, l'éducation, la culture...

Et si la commission a exprimé sa satisfaction quant à la dynamique croissante réalisée, Benabderrahmane n'a pas hésité à faire part de son «insatisfaction». Il a considéré que les échanges et les investissements demeurent «loin des niveaux souhaités». D'où son appel à l'adoption d'une feuille de route pour le suivi de la coopération bilatérale.

«Je propose l'adoption d'une feuille de route comprenant les échéances et les priorités de notre coopération et de nos projets afin d'en assurer un suivi, selon un calendrier défini pour chaque secteur», a-t-il déclaré. Il a mis en avant la nécessité d'une évaluation de ces projets dans «le cadre des mécanismes disponibles ou ceux devant être créés, afin que notre coopération soit palpable, efficace et bénéfique aux économies de nos deux pays».

Après donc avoir établi le constat de la faible coopération bilatérale en dépit de la hausse des échanges ces deux dernières années, Benabderrahmane a expliqué que cela est dû à l'absence d'activités régulières de suivi et d'évaluation.

Il a relevé que les deux pays jouissaient de grandes capacités leur permettant de réaliser un véritable décollage économique. Il a rappelé la signature de 27 accords à l'occasion de la visite du président Tebboune en décembre 2021 en Tunisie, où les deux Présidents ont appelé à l'adoption d'une nouvelle approche permettant à nos relations d'amorcer une nouvelle ère. Sur le ton de l'insatisfaction, le Premier ministre a souligné le besoin d'une stricte application et de l'activation des conventions signées, rappelant la nécessité de les actualiser pour mettre en place les facilitations et les avantages nécessaires susceptibles de hisser le niveau des échanges.

«C'est pourquoi, nous espérons que notre réunion aboutira à des résultats fructueux à la hauteur de nos aspirations communes», a souligné le Premier ministre.

Pour ce qui de la situation en Libye, le Premier ministre a réaffirmé la position «constante» et «la conviction ferme» de l'Algérie que la seule solution réside dans un règlement politique global entre les Libyens eux-mêmes, l'accélération de l'organisation des élections et la réalisation de la réconciliation nationale.

Des échanges en hausse de 58%

Le volume des échanges entre les deux pays a augmenté de 58% au cours des huit premiers mois de 2023, par rapport à la même période de 2022, a affirmé le directeur général du Centre tunisien de promotion des exportations (Cepex), Mourad Ben Hassine. Ce dernier a indiqué que la Tunisie exporte principalement vers l'Algérie des produits mécaniques et électriques, des produits industriels divers, ainsi que certains produits agricoles, alimentaires et textiles. L'Algérie exporte vers la Tunisie, ajoute le même responsable, divers produits industriels à hauteur de 96%, ainsi que des produits agricoles et des industries mécaniques et électriques. Le responsable tunisien a rappelé que son pays a importé de l'Algérie des hydrocarbures gazeux en 2022, représentant 72,49% de l'ensemble des importations en provenance d'Algérie, de l'énergie électrique à hauteur de 11,51%, du butane liquéfié à hauteur de 5,89%, ainsi que de l'ammoniac et des préparations pétrolières. Ben Hassine a fait état de 67 entreprises algériennes opérant en Tunisie, dont 30% dans le secteur des services, 23% dans le textile et l'habillement, 16% dans les industries alimentaires et 16% dans les industries mécaniques et électriques. 42 entreprises tunisiennes opèrent également en Algérie, dont 57% dans divers secteurs industriels.