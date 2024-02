Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a affirmé, aujourd'hui à Addis-Abeba, lors d'une réunion ministérielle du Groupe A3+, que la défense de toutes les causes justes dans le monde notamment les causes palestinienne et sahraouie "doit rester intacte, vivante et inébranlable"."Il est très encourageant de constater que l'A3+ œuvre sans relâche pour prendre en charge les dossiers qui représentent un intérêt important pour les régions de l’Afrique et des Caraïbes", a déclaré M. Attaf dans son allocution prononcée lors de cette réunion du Groupe A3+ (Algérie, Sierra Leone et Mozambique), et le représentant des Caraïbes (Guyane), tenue en marge des travaux de la 37e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, ouverts samedi dans la capitale éthiopienne."A l'heure où nous parlons, l'Algérie a +pris la plume+ pour rédiger une résolution sur le cessez-le-feu à Ghaza. J'en profite pour remercier l'A3+ pour son fort soutien qui a donné une impulsion vigoureuse à notre initiative", a ajouté Attaf.Il a appelé, dans ce contexte, à "repousser farouchement toutes les tentatives visant à faire taire le Conseil de sécurité face aux actes de génocide en cours, aux déplacements forcés et au déni des droits légitimes du peuple palestinien à un Etat".Et de souligner: "Notre défense de la cause palestinienne et de toutes les causes justes dans le monde, y compris au Sahara occidental, doit rester intacte, vivante et inébranlable".Attaf a, par ailleurs, salué la tenue de cette réunion convoquée par la ministre mozambicaine des Affaires étrangères, Mme Ver?nica Macamo, en sa qualité d'actuelle coordinatrice de l'A3+."Il s’agit en effet d’une initiative très louable, et je suis d’avis que nous devrions avoir pour habitude de nous rencontrer chaque fois que nous nous réunissons pour des événements multilatéraux, que ce soit au niveau régional ou international", a-t-il dit à ce propos."Des occasions comme celle-ci sont très utiles pour échanger des points de vue et des idées, tout en faisant le point sur la coordination entre nos pays au sein du Conseil de sécurité de l'ONU", a-t-il enchaîné.Il a, à cet égard, salué la coordination entre les pays africains et le représentant des Caraïbes (Guyane), qui, selon lui, "a atteint un niveau de maturation" et "son impact positif se fait progressivement sentir au sein du Conseil" avant de poursuivre: "Je crois que nos missions permanentes auprès de l’ONU méritent d’être encouragées et soutenues pour cimenter davantage l’émergence de ce bloc politique"."En tant que représentant d'un pays qui a apporté un soutien considérable à ce mécanisme de coordination depuis sa création, à travers ce que l'on appelle désormais le +Processus d'Oran+, je suis particulièrement fier de cette réalisation majeure", s'est félicité Attaf.Et de conclure: "A une époque de divergences géopolitiques croissantes et de divisions croissantes au sein du Conseil, je pense que notre groupe est en mesure d'apporter de nouvelles perspectives dans le but de combler les divergences et de raviver l'engagement du Conseil à assumer ses responsabilités".