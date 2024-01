Me Chaâbane Zerrouk, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, livre sa vision lucide des évènements qui animent l’actualité internationale…

L’Expression : La machine diplomatique algérienne agit en Afrique, en Amérique et en Asie. Sans compter le dernier plaidoyer de Ahmed Attaf à la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation en Palestine. Selon vous, quel est le secret de cette permanence de l’action diplomatique de l’Algérie ?

Chaabane Zerrouk : Dès le lendemain de l’indépendance, notre pays a consacré dans la Charte d’Alger et dans sa première Constitution de 1963, les principes cardinaux de sa politique extérieure qui sont immuables, à savoir la défense des causes justes et le soutien inconditionnel du droit des peuples opprimés à l’autodétermination. Cette ligne directrice de sa politique extérieure et de sa diplomatie s’est caractérisée par une constance et une cohérence à toutes épreuves. À titre d’illustration : quand l’Algérie dénonçait le régime raciste de l’apartheid en appui à l’ ANC, l’Occident et Israël étaient les principaux soutiens de ce régime. Pour rafraîchir les mémoires, retenons cette déclaration du représentant permanent de l’Algérie à l’ONU, Abdelkader Chanderli, dans une intervention devant le comité spécial de l’«apartheid » a annoncé, mardi dernier, que le gouvernement algérien était décidé à prendre l’engagement solennel de mettre en œuvre les dispositions de la résolution de l’Assemblée générale du 6 novembre 1962, priant notamment les États membres de rompre leurs relations diplomatiques avec l’Afrique du Sud, de fermer leurs ports et leurs aéroports aux navires et avions sud-africains et de mettre l’embargo sur leurs échanges avec l’Afrique du Sud. Abdelkader Chanderli a donné lecture au comité d’une déclaration en ce sens du gouvernement algérien soulignant, notamment qu’il « n’y a plus de place sur notre planète pour la domination par une minorité étrangère et privilégiée de tout un peuple qui aspire à la dignité et à la justice sociale ».

Il est également de notoriété publique que l’Algérie était dans les années 70, la Mecque et le refuge des opprimés et des opposants politiques dont, notamment des Européens.

Cela étant, s’agissant de la cause palestinienne, l’Algérie lui a toujours accordé une priorité absolue même dans les moments les plus troubles de la vie nationale. En effet, n’a-t-elle pas, au lendemain des évènements d’octobre 1988, abrité une rencontre de quatre jours qui s’est déroulée à Alger, à l’issue de laquelle le Conseil national de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) avait proclamé la création d’un État palestinien dont la capitale sera Jérusalem.

L’engagement de l’Algérie en la personne de son président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le déploiement tous azimuts de son appareil diplomatique sont hautement appréciables et indéniables.

Cependant et dans un souci de performance et d’efficacité extrêmes, il appartient à la diplomatie algérienne de frayer d’autres chemins, notamment ceux du lobbying et du réseautage.

À New York, l’Algérie a proposé la tenue d’une Conférence internationale pour la paix, sous l’égide des Nations unies. Quelle lecture faites-vous de cette proposition ? S’agit-il d’une autre façon de mettre le Conseil de sécurité devant ses responsabilités ?

Cette initiative est très opportune et louable dans la mesure où elle intervient dans un nouveau contexte et dans une conjoncture où les rapports de force sont favorables aux tenants de la paix et de la stabilité dans le monde, notamment au Moyen-Orient. Elle permettrait d aboutir à une solution juste et équitable. Ce n’est pas la seule initiative de l’Algérie. Dès qu’elle a appris les décisions de la Cour internationale de justice (CIJ) du 26 janvier dernier qui a ordonné à l’occupation israélienne de prendre des mesures conservatoires visant à empêcher tout acte de « génocide » dans la bande de Ghaza, l’Algérie a appelé à une réunion d’urgence du Conseil de sécurité, pour aujourd’hui, afin de conférer un effet exécutoire à la décision de la CIJ concernant les mesures conservatoires imposées à l’occupation sioniste pour ses attaques contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza, et ce dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions du président de la République.

La solution à deux États ne semble pas, ces dernières semaines, déranger des puissances occidentales. Certaines le disent ouvertement. Une rupture dans les positions de pays de l’Occident, historiquement obéissant à l’entité sioniste ?

Ce n’est pas, à vrai dire, une véritable rupture mais la fin d’une hypocrisie devant le drame humanitaire historique de la guerre contre le peuple palestinien. C’est une logique de nécessité, forcée par la nouvelle donne géopolitique. Pour être catégorique dans le jugement il faut attendre non seulement des déclarations circonstancielles mais des positions politiques fermes de la part des dirigeants occidentaux qui restent désespérément frileux quand il s’agit de contraindre l’entité sioniste.

Le président Tebboune a pointé du doigt l’ordre mondial basé sur la dominance des pays riches sur les mécanismes de prise de décisions politiques, économiques et financières. Sur quelle base devrait se construire le nouvel ordre que d’aucuns souhaitent plus équilibré économiquement et plus juste politiquement ?

Il me semble que ce nouvel ordre mondial plus équilibré et plus équitable est aujourd’hui dans l’intérêt des pays développés. À titre d exemple, si il n’ y a pas une nouvelle stratégie de codéveloppement Nord-Sud, la problématique migratoire peut mettre en péril les fondements des « démocraties » occidentales…

Une ceinture de feu entoure nos frontières terrestres. Pour faire face à cette situation, l’Armée nationale et les services de sécurité redoublent de vigilance. Comment faire pour appuyer cette vigilance et participer à la sauvegarde de cette paix dans notre pays ?

Nous devons renforcer notre cohésion nationale par la consolidation du front intérieur à travers l’adhésion participative des forces vives de la nation aux efforts colossaux déployés par notre Armée nationale populaire et nos services de sécurité face aux risques extérieurs. À cet effet, les hautes autorités suprêmes sont appelées à susciter une ambition nationale authentique sur tous les plans.