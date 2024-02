Aujourd'hui, le 18 février 2024, nous célébrons une occasion précieuse et spéciale qui est intrinsèquement liée à notre histoire ancienne et à notre glorieuse révolution éternelle.

Il s'agit sans nul doute de la commémoration de la Journée nationale du martyr, que nous avons l'habitude de célébrer et qui nous rappelle les sacrifices énormes consentis par les filles et les fils de notre vaillant peuple pour le recouvrement de l'indépendance et de la liberté. Ces martyrs qui ont inscrit au registre de l'histoire les plus grands actes d'opposition à l'esclavage et de rejet de l'injustice, avec une volonté ferme, ne reculant devant rien pour atteindre l'objectif tant désiré afin de mettre fin à la domination de l'occupant, qui a utilisé tous ses actes criminels dans la domination des peuples et le pillage de leurs richesses.

C'est une occasion précieuse qui nous rappelle à jamais que nos martyrs demeurent vivants dans la mémoire du peuple et dans l'histoire de la Nation, célébrée chaque année avec respect et admiration. C'est l'occasion de nous rappeler aussi que nous leur sommes redevables de la victoire et de la fierté après avoir reconquis notre souveraineté nationale, et en même temps, de leur exprimer notre gratitude pour ce qu'ils ont réalisé pour l'Algérie en termes de gloire et de dignité et que leurs sacrifices ont ouvert la voie aux générations futures afin de persévérer sur la voie de l'édification et du développement au service à la nation.

Le martyr a défendu l'identité nationale, l'honneur, les valeurs civilisationnelles, religieuses et culturelles, et même son existence et sa pérennité, à commencer par les résistances populaires jusqu'à la glorieuse révolution de novembre, après s'être départi de la peur et de la faiblesse et rassemblé ses forces pour s'engager sur la voie de la libération et de sa juste cause. Il est donc du devoir de toutes les générations que ce soit celles qui ont succédé aux générations de Novembre et celles à venir de s'incliner en ce jour et tous nos jours avec respect et humilité devant ceux qu'Allah a honoré avec les plus hauts rangs parmi les vertueux, car ils ont sacrifié leurs vies pour que la nation soit indépendante, que le peuple soit libéré et que notre identité renaisse. Aujourd'hui, nous les honorons et reconnaissons ce qu'ils nous ont donné comme bienfaits et les symboles qu'ils incarnent, dignes d'être suivis dans le sacrifice et le dévouement au service de la patrie. En revisitant profondément sa Constitution le 1er novembre 2020, l'Algérie, sous les orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a veillé à consolider la pratique démocratique et à élargir la matrice nationale des droits et des libertés. Elle a également affirmé la détermination de son peuple à préserver son identité et ses valeurs nationales tout en renforçant la place de la femme et de la jeunesse dans la vie économique, politique et culturelle pour parachever l'édification de la nouvelle Algérie.

Sur la base de ce qui précède, en tant que Moudjahid, je rappelle que, quel que soit le contexte, l'objectif ultime reste la préservation de cette Nation au profit des générations présentes et futures en poursuivant l'édification de la nouvelle Algérie, fondée sur l'État de droit, la citoyenneté pleine et entière basée sur l'héritage de Novembre. J'appelle également toutes les composantes du peuple algérien, en particulier la jeunesse, à se rassembler et à s'en tenir aux principes de la nation, avec plus de vigilance et de travail créatif pour réaliser un développement global dans le cadre d'un Etat national fort, à tirer les leçons et les enseignements des sacrifices consentis par les martyrs de la révolution au service de la patrie, puis à analyser leurs positions avec la logique du présent pour faire face aux défis de l'avenir. Dans ce contexte, je salue l'Armée Nationale Populaire, digne et méritante héritière de l'Armée de Libération Nationale, ainsi que toutes les forces de sécurité qui constituent le rempart national solide qui fait face comme un seul homme et de manière unie aux visées agressives qui menacent l'Algérie et son peuple.....

Aussi, faisons en sorte que la commémoration de la Journée nationale du martyr, soit une occasion pour honorer la volonté du martyr «Athalaw fel djazair» (Prenez soin de Algérie) et d'accomplir sa mission vers un développement économique global et le bien-être social pour tous, sans discrimination, conformément aux valeurs et aux repères de la Révolution de Novembre et de ses héros, qui ont avec l'aide de Dieu, permis à l'Algérie de recouvrir son indépendance, sa souveraineté et sa liberté.

En conclusion, je dis à mes compagnons d'arme, ceux qui nous ont surpassés par leur martyre et qui ont obtenu auprès d'Allah le rang des martyrs et des vertueux «soyez assurés que votre engagement est préservé et que votre nouvelle Algérie est un héritage protégé par vos enfants et petits-enfants»... Cette Algérie qui s'est résolument engagée désormais dans les batailles du développement, de la prospérité, du renforcement de la sécurité et de la paix, en retrouvant son éclat et son étincellement diplomatique dans la région et dans le monde, avec une remarquable habileté sous la direction de votre digne fils, le Président Abdelmadjid Tebboune, en s'appuyant sur votre héritage immortel de capacité, de sacrifice, d'altruisme, de foi en Dieu et dans la patrie, tout en étant entouré des volontés sincères et du soutien du digne peuple algérien pour les nobles objectifs de la Nation.

Vive l'Algérie, fière et forte,

Gloire et éternité à nos vaillants martyrs.