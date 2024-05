L'Expression: En 2032, dans huit ans l'Algérie commémorera le 70e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, quelle sera selon vous sa place dans le concert des nations?

Mohand Amokrane Cherifi: L'Algérie sera classée comme une puissance régionale dans le nouvel ordre géopolitique mondial et multipolaire qui se met en place. Cette puissance qui se renforce en Méditerranée, en Afrique et au Moyen- Orient s'appuie sur sa géographie, son étendue et ses ressources qui lui confèreront une valeur considérable et croissante au fil des ans.

À cet horizon, sa position géographique (sa proximité de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient) sera très attractive pour les investisseurs.

Son vaste espace territorial (sa superficie de 2,382 millions de km2, sa diversité, sa longue bordure maritime, ses Hauts -Plateaux, ses montagnes et ses forêts, son désert) dont le prix au mètre carré croît continuellement avec la rareté de l'espace vital pour une population mondiale en surnombre à la recherche de territoires pour se nourrir, se loger et se protéger des changements climatiques et des guerres), suscitera de plus en plus d'intérêt.

Son immense patrimoine composé de ressources stratégiques très demandées (les hydrocarbures, le gaz de schiste, l'hydrogène vert, les terres rares, l'uranium, l'énergie solaire) en fera un partenaire incontournable et très courtisé..

Cette richesse valorisée par l'État et défendue par sa grande armée et son peuple hissera l'Algérie d'ici 2032 parmi les pays les plus en vue sur la scène internationale.

Quelles seront les caractéristiques de cette Algérie du futur et les changements attendus?

L'Algérie aura une population de plus de 50 millions d'habitants en 2032. Elle aura intégré la majorité des jeunes et des femmes qu'elle aura formés et orientés vers la construction d'une économie diversifiée et indépendante. Nous assisterons à une inversion des flux migratoires en direction de l'Algérie, car il y aura de meilleures conditions de vie et de travail dans le pays qu'à l'étranger.

L'Algérie aura construit une économie mixte, publique, privée, nationale et étrangère, ouverte. Une économie sociale de marché qui aura réalisé l'Agenda 2030 sur le développement durable.

La stratégie de développement visant le bien-être de la population aura réalisé des progrès sociaux significatifs, avec des revenus décents pour les familles et l'accès de tous aux services sociaux de base: la santé, l'éducation et le logement.

Cette stratégie contribuera au renforcement de la souveraineté nationale et de l'indépendance économique du pays avec, notamment une agriculture développée au Nord comme au Sud qui assurera la sécurité alimentaire, des investissements qui favoriseront, notamment la transformation dans le pays des ressources pétrolières et gazières, la diversification hors hydrocarbures, la création de milliers de petites et moyennes entreprises activant dans la production de biens et services destinés à la population.

Le développement territorial, spécifique à chaque zone, aura réduit ces prochaines années les déséquilibres régionaux avec des investissements adaptés aux zones montagneuses, aux Hauts-Plateaux, à la steppe, au Grand Sud et à la bordure maritime, en fonction de leurs potentialités.

Dans cette perspective, l'Algérie sera un pays où il fera bon vivre, que les touristes étrangers plus nombreux auront à coeur de découvrir dans ses multiples facettes: son soleil et son climat, ses montagnes et ses forêts, sa mer et ses plages, son désert et ses oasis, sa faune et sa flore, ainsi que ses réalisations sur tout le territoire national accessibles à travers un réseau densifié d'infrastructures et de transports.

Quelles sont les actions engagées qui assureront cette évolution positive de l'Algérie?

Compte tenu d'un environnement régional et international, instable et imprévisible, la gouvernance algérienne habituée à naviguer sur les mers agitées et les vents contraires, est guidée par une boussole qui lui indique la direction à suivre, à savoir:

-maintenir le cap en apportant des ajustements chaque fois que de besoin en fonction des évènements et des situations qui pourraient survenir au niveau interne ou externe.

-consolider la base sociale de la gouvernance par le peuple et pour le peuple, avec le parachèvement de la construction de l'État de droit, dans un cadre démocratique et social.

-rester constamment vigilant, en gardant à l'esprit que cette montée en puissance de l'Algérie, sur le plan militaire et économique, n'est pas du goût des pays qui la considèrent comme une menace pour leurs intérêts vitaux et leur sécurité.

- rechercher constamment le consensus dans la conception des programmes pour la consolidation de la souveraineté nationale, de l'indépendance économique et du progrès social, avec un système de gouvernance renforcé en mesure de faire face aux défis internes et externes d'ici à l'horizon 2032.

Les prochaines échéances électorales auront- elles un impact sur l'évolution de l'Algérie à l'horizon 2032?

Certainement. C'est la raison pour laquelle il faudrait favoriser la continuité pour garantir la stabilité et des ajustements dans la continuité, chaque fois que de besoin, avec comme axes stratégiques: la souveraineté nationale, l'indépendance économique et le progrès social.

Une rupture radicale avec le système de gouvernance actuelle, au lieu et place d'une évolution progressive, risque de faire entrer l'Algérie dans une ère de grande instabilité qui retarderait son développement économique et social et l'exposerait à des ingérences étrangères. Il suffit d'observer ce qui se passe autour de nous pour se rendre compte que devant les conflits généralisés et les guerres déclarées ou en gestation, les luttes internes de pouvoir cèdent du terrain au devoir patriotique, qui est de faire front commun contre les menaces d'où qu'elles viennent.

Partout dans le monde la sécurité est considérée comme prioritaire tout en veillant à préserver les libertés fondamentales des citoyens.

Dans un tel contexte, que faire pour réaliser cette vision du futur?

Dans ces périodes mouvementées qui menacent non seulement les intérêts économiques de chaque pays mais l'existence même des nations, il s'agit de rassembler le peuple et de resserrer ses rangs en luttant contre les forces qui essaient de le diviser.

C'est la voie engagée résolument par le pays en sensibilisant les Algériennes et les Algériens sur les défis et les enjeux auxquels est confrontée la nation, et en sollicitant à la fois leur adhésion au combat mené sur le plan économique, social et sécuritaire, et leur compréhension des efforts de l'État pour améliorer leurs conditions de vie et de travail en dépit de la baisse des ressources nationales et du renchérissement des biens et services importés.

Le devoir du citoyen aujourd'hui est de soutenir les efforts consentis pour la sauvegarde de la souveraineté nationale, de l'indépendance économique et du progrès social, et montrer ainsi aux yeux du monde que le peuple algérien a toujours su se montrer à la hauteur quand la sauvegarde de la nation l'exige comme il l'a toujours fait tout au long de son histoire millénaire.

Mais cette vision du futur n'est réalisable que par les Algériens eux-mêmes. Compter sur les étrangers pour développer notre pays est une illusion, sachant que les relations entre les pays sont basés uniquement sur des intérêts et non sur l'amitié et que les partenariats même mutuellement avantageux ne peuvent se substituer à l'effort national.

C'est la raison pour laquelle il faut continuer à soutenir les forces productives que recèle le pays, encourager les entreprises publiques et privées, responsabiliser les collectivités locales et associer les citoyens aux décisions les concernant à travers une décentralisation effective des programmes et des projets affectant directement les conditions de vie et de travail des citoyens,.