Le débat politique sur les questions clés, qui se posent à l'Etat et à la société, commence à prendre de l'importance. C'est le cas avec le Front des forces socialistes (FFS), qui a ouvert un débat sur l'économe nationale. C'est un exemple que la classe politique doit multiplier afin que le pays puisse avoir des solutions et des alternatives concrètes et diverses dans la perspective d'aller vers un changement intrinsèque où les partis politiques constitueront le fer de lance dudit changement au plan politique, économique et social. À ce propos, le FFS qui a entamé des contacts et des rencontres avec plusieurs formations politiques pour les convaincre en proposant une alternative qui s'intitule «Pacte historique pour le parachèvement du projet national», vient de lancer un débat sur l'enjeu économique du pays en recourant à des experts et spécialistes en la matière. Ce débat se veut comme un apport concret du FFS sur le plan économique dans l'objectif de contribuer à des solutions et d'en finir avec «l'expérimentation» dans un domaine où l'échec est assimilé à une véritable catastrophe au niveau politique et social. Le FFS qui plaide pour une réforme structurelle de l'économie nationale, appelle a asseoir «une réelle stratégie pour réduire notre dépendance économique», a-t-il insinué.

Cette stratégie qui est considérée comme l'instrument efficace et incontournable pour juguler les questions pendantes qui ont entravé la relance économique du pays, doit s'articuler autour de la nécessité de «s'ouvrir sur l'extérieur, avec la libéralisation des échanges rt doit s'accompagner de protections tarifaires et non tarifaires pour la production nationale et les secteurs stratégiques de l'économie, tout en permettant d'acquérir les technologies appropriées au développement des différents secteurs d'activité», affirme le Front des forces socialistes.

Le FFS affiche clairement son choix qui repose sur une alternative libérale ou l'État

«doit jouer le rôle de régulateur du monde économique». Cette démarche émanant d'un parti dit «socialiste» suscite un important intérêt de la part des observateurs politiques et économiques au vu de la démarcation idéologique dont le FFS vient d'opérer en faisant l'éloge de l'économie de marché.

Le FFS a défendu l'approche économique visant l'encouragement de la présence des investisseurs étrangers à travers des IDE en déclarant qu'«il est possible de promouvoir des partenariats étrangers sans hypothéquer l'indépendance économique que l'on veut réaliser. Il faut que les IDE obéissent aux règles notamment, d'exclure les entrées de capitaux majoritaires dans les secteurs stratégiques, d'imposer le critère de rentabilité économique et sociale, et d'exiger un taux optimal d'intégration, un transfert effectif de technologie et un bilan devises positif pour tout investissement étranger».

Il faut dire que les propositions du FFS pour juguler les problèmes de l'économie nationale ne sont pas nouvelles. Ces propositions qui s'inscrivent dans le cadre de «stimuler» le marché et ouvrir l'économie nationale sur l'«extérieur», c'est-à-dire se lancer dans des investissements où le capital étranger doit être renforcé par sa présence dans les secteurs névralgiques de l'économie du pays. Le FFS joue la «prudence» quant à la mise en oeuvre d'une économie libérale, alors qu'il appelle lÉtat à jouer le rôle de régulateur, dans ce sens, il déclare que «Tout en s'ouvrant à la coopération internationale, ces règles de précaution éviteront à notre pays de connaître le drame de l'expérience égyptienne de l'infitah ou celle de nombreux pays victimes du partenariat néo-libéral qui promet le développement, mais qui, au final, pérennise la dépendance et le sous- développement, en n'hésitant pas à susciter des coups d'État et des guerres civiles pour protéger ses intérêts», a-t-il expliqué. Le FFS trouve que le changement dans le domaine économique ne peut se faire sans qu'il y ait un état des lieux concret, c'est-à-dire un bilan en bonne et due forme qui concerne toutes les étapes qui ont présidé aux destinées de notre économie nationale.

Dans ce registre, le FFS a appelé à «commencer par établir un état des lieux, par secteur d'activité, par des comités sectoriels composés de gestionnaires expérimentés de ces secteurs, assistés d'universitaires et de statisticiens, sans faire appel à une expertise étrangère qui risque d'exploiter les données et d'influencer les choix stratégiques à leur profit», a-t-il mentionné.

L'essentiel, c'est que le FFS a eu le mérite de lancer un débat sur l'économie nationale même si le paradigme suggéré est lui-même sujet d'un débat politique pour beaucoup d'observateurs et d'experts en économie politique.