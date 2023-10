Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu, hier, Brahim Bouderbala, président de l’Assemblée tunisienne des représentants du peuple et la délégation l’accompagnant. Les deux parties ont passé en revue la profondeur des relations fraternelles et historiques entre l’Algérie et la Tunisie. La rencontre, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Tunisie à Alger, a été également l’occasion de se féliciter de la profondeur des relations historiques séculaires qui lient l’Algérie et la Tunisie aux niveaux officiel et populaire. La rencontre a porté sur des étapes historiques phares qui ont réuni les deux États et peuples frères et leur ont permis de tisser des liens exceptionnels, d’établir des partenariats stratégiques et de conclure des accords bilatéraux. À cet effet, Salah Goudjil a mis en exergue « la solidité des liens de fraternité liant les peuples algérien et tunisien à la faveur de la mémoire historique qui retient leur lutte commune contre le colonialisme », rappelant « les relations étroites et la solidarité des deux peuples et pays durant la Révolution et le soutien de la Tunisie, peuple et direction, à la Glorieuse guerre de Libération nationale ». Le président du Conseil de la nation a rappelé « les liens de solidarité entre les deux peuples, allant jusqu’au partage, par l’Armée de Libération nationale (ALN), des armes qu’elle obtenait avec la jeune armée tunisienne », affirmant que ce legs historique avait contribué au raffermissement des relations entre les deux pays, depuis le recouvrement par notre pays de sa souveraineté nationale, des relations privilégiées et dynamiques marquées par l’entraide, consacrée par les dirigeants des deux pays, Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed. Pour sa part, le président de l’Assemblée tunisienne a salué la qualité des « relations bilatérales » à tous les niveaux et dans tous les domaines. Par ailleurs, les deux parties ont dénoncé « les massacres perpétrés par l’entité sioniste contre le peuple palestinien et la position déshonorante de la communauté internationale à l’égard des crimes commis contre des innocents sans défense ». Les deux parties ont en outre appelé à « la mobilisation de tous les efforts pour mettre fin à cette agression et permettre au peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination, conformément aux résolutions de la légalité internationale ». Les deux responsables ont aussi appelé à « permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination ».