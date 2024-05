Les symboles d'une nouvelle ère! C'est une Algérie tournée vers l'avenir que nous a dévoilée, hier, le président Abdelmadjid Tebboune lors de la Journée nationale de l'étudiant, marquant le 68e anniversaire de la grève historique du 19 Mai 1956. Fidèle à son engagement, le Président s'est montré proche du peuple, ouvert au dialogue et résolument en phase avec les réalités contemporaines.

Ce campus universitaire, digne des plus grands films hollywoodiens, grouille d'étudiants et de savoir, ce qui a particulièrement réjoui le Président. Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa satisfaction en inaugurant ce groupement d'écoles supérieures, crucial pour l'avenir de l'Algérie. Les étudiants du campus et les habitants des environs, enthousiastes, ont accueilli le cortège présidentiel avec des «youyous» et des chants en l'honneur du Président.

La foule, fervente, n'a pas hésité à sacrifier sa journée de travail pour saluer le chef de l'État. L'arrivée de Tebboune a été marquée par une ambiance des plus festives. Il était accompagné par des personnalités de premier plan: le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil; le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chanegriha; le président de l'APN, Ibrahim Boughali et le Premier ministre, Mohamed Ennadir Larbaoui. Tous ont assisté au protocole d'inauguration avant de pénétrer ensemble dans la somptueuse salle de conférences du campus, destinée à accueillir de grands événements. À l'entrée du président Tebboune, une standing ovation l'a accueilli. La salle, composée de membres du gouvernement, de hauts gradés des services de sécurité, de cadres, d'enseignants, de personnels universitaires, d'étudiants et de membres du Conseil supérieur de la jeunesse, l'a acclamé avec ferveur. Des représentants de la diaspora algérienne et des étudiants étrangers inscrits dans nos universités étaient également présents. La salle s'est emplie d'émotion à travers une véritable communion entre ces Algériens de tous bords, des amis de l'Algérie, et le président Tebboune. Magnifique!

Les engagements du Président

Le décor de cette belle journée était alors planté. Tebboune a tenu à saluer longuement la salle avant de prendre la parole sur le pupitre pour lire un petit discours en cette date historique de la lutte du peuple algérien et de sa force estudiantine. Il a tenu à rendre hommage aux fondateurs de l'Union générale des étudiants musulmans algériens (Ugema), qui ont décidé de faire grève et de rallier la Révolution nationale, à l'image de Belaïd Abdesselam, Ahmed Taleb El-Ibrahimi, Mohamed Benyahia, Aïssa Messaoudi, Abdelhamid Mehri et Taleb Abderrahmane.

Pour Tebboune, les jeunes d'aujourd'hui suivent l'héritage de leurs glorieux aînés en «maîtrisant les technologies modernes et en étant jaloux de leur patrie». Le chef de l'État a rappelé le 41e engagement de son programme électoral qui vise à ériger l'université en locomotive de l'économie nationale. «Nous avons offert tous les moyens nécessaires à nos étudiants et nous continuerons de le faire, quoi qu'il nous en coûte», a-t-il lancé en direction des étudiants. «Ne vous inquiétez pas. L'argent n'est pas important quand il s'agit de l'intérêt et de l'avenir du pays. Vous êtes cet avenir», a-t-il ajouté, assurant que l'État mettra les moyens qu'il faudra pour le bien-être de ses étudiants. «L'État est disposé à financer tous les projets et recherches relatifs aux start up», soulignant que le financement ne saurait entraver le développement du pays.

Un moment de communion

Il s'est également réjoui de voir que les efforts de l'État ne sont pas partis en fumée, vu que l'Université algérienne est aujourd'hui classée à la première place dans le Maghreb, en Afrique et dans le monde arabe. «C'est le classement fait par plusieurs institutions mondiales spécialisées qui reflète le génie des Algériens mais aussi les efforts de l'État, qui assure la gratuité de l'université ainsi que des oeuvres universitaires à tous les Algériens, où qu'ils soient», a affirmé avec beaucoup de fierté le Président.

Il a rappelé que l'égalité des chances entre les Algériens était, pour lui, une ligne rouge, au même titre que la dignité des citoyens. En clôturant son discours, le président Tebboune a insisté sur la nécessité de continuer sur cette lancée pour garantir un avenir prometteur à la jeunesse algérienne. «La route est encore longue, mais ensemble, nous bâtirons une Algérie forte et prospère», a-t-il conclu, sous les applaudissements nourris de l'assemblée.

Ce moment de communion entre les diverses composantes de la société algérienne et leur Président a renforcé le sentiment d'unité nationale et d'optimisme pour les défis à venir. Il témoigne de la relation particulière entre le président de la République et son peuple. D'ailleurs, il n'en fallait pas plus pour enflammer la salle en délire. D'un air des plus paternel, comme un père écoutant ses enfants, il prenait note de ce qu'ils disaient, tendant l'oreille et assurant qu'aucune décision ne serait prise à l'avenir sans eux. Avec la même attitude rassurante, Tebboune leur a demandé de se concentrer uniquement sur leurs études.» «L'État est là pour vous prendre en charge. Il le sera toujours», a-t-il affirmé. Il leur a exigé une seule chose: un amour sincère pour la patrie. Un patriotisme qui, dit-il, leur permettra de mener l'Algérie à bon port. D'ailleurs, il assure qu'à l'horizon 2027 l'Algérie récoltera les fruits de ses réformes. «Nous serons un pays émergent puissant grâce au travail de nos enfants, des femmes et des hommes qui anticipent jour et nuit pour faire émerger la nouvelle Algérie», a-t-il attesté.

Le président de la République s'est dit convaincu que l'Algérie atteindra «les plus hauts rangs grâce aux capacités des jeunes et des étudiants». Il a souligné que le processus de numérisation permet de «construire une économie moderne basée sur des chiffres réels, loin de toute opacité», affirmant que l'État «compte sur les compétences des étudiants et les capacités des jeunes qui maîtrisent la technologie».

Les grandes symboliques

Évoquant la symbolique de la Journée nationale de l'étudiant, le président Tebboune a rappelé qu'«en ce même jour, un groupe d'étudiants avait décidé d'entrer en grève et de rallier la Révolution, contribuant ainsi à son rayonnement». Ce rappel historique a renforcé l'émotion dans la salle, suscitant des regards admiratifs et des murmures d'approbation parmi les étudiants. Les yeux brillants, plusieurs étudiants ont pris la parole pour exprimer leur gratitude et leur engagement envers l'Algérie. L'un d'eux, venu de Tizi-Ouzou, a confié que «le discours du Président renforce notre détermination à exceller et à apporter notre pierre à l'édifice national». Une étudiante de Constantine a ajouté avec émotion: «Nous sentons que notre voix compte et que notre avenir est entre de bonnes mains.» Le président Tebboune, visiblement ému par ces témoignages, a réaffirmé son soutien indéfectible à la jeunesse algérienne. «Votre succès est notre succès. Ensemble, nous bâtirons une Algérie digne de vos rêves et de votre ambition. Continuez à croire en vous, car nous croyons en vous.»

Hommage d'un Ghazaoui

Dans le même esprit paternaliste, il a commencé à prodiguer des conseils aux étudiants et, par eux, à toute la jeunesse algérienne, en leur demandant de croire à leurs rêves et d'être ambitieux. «L'argent ne doit pas être votre priorité.

Il viendra après. Vous êtes la base du pays, son avenir», a-t-il souligné. Sa simplicité et son ouverture ont mis les étudiants à l'aise, à tel point qu'une d'entre elles n'a pas hésité à lui demander la permission de l'appeler «âmmi Tebboune». Ce qu'il a accepté volontiers, avec un grand sourire. Cette petite anecdote témoigne de la relation particulière qui lie le Président à son peuple. Ce lien s'est encore renforcé lorsqu'un étudiant ghazaoui a brisé tous les protocoles pour se rapprocher du président Tebboune, «Président de tous les Palestiniens», dit-il. Il le remercie au nom de son peuple pour l'aide et le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne, mais aussi aux Ghazaouis face au génocide sioniste. L'émotion était palpable, et ses belles paroles ont mis les larmes aux yeux du président Tebboune. Celui-ci a assuré que l'Algérie se tiendra toujours aux côtés des Palestiniens, quoi qu'il arrive. «La cause palestinienne est notre cause à tous», a-t-il lancé, réitérant ses instructions pour la prise en charge de tous les étudiants palestiniens en Algérie. Ces déclarations ont encouragé d'autres étudiants étrangers à se lever pour remercier Tebboune et les Algériens pour leur accueil et leur soutien durant tout leur cursus universitaire.

Les messages «codés» du Président

Le Président a rappelé que ces valeurs d'hospitalité et de solidarité sont profondément ancrées chez les Algériens. Très en forme, Tebboune a échangé des petites blagues avec ces jeunes, ce qui a fait grandement rire la salle. Il a également envoyé des «punchlines» aux ennemis du pays, insistant sur la nécessité de tout breveter. «Un pays veut accaparer tout ce qui est algérien», a-t-il déclaré, évoquant aussi les délires de ce même pays, notamment l'histoire de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour truquer des images. «Si cette IA m'assure ma sécurité alimentaire et mon blé, je suis preneur», a-t-il plaisanté, non sans rappeler que le taux d'analphabétisme en Algérie était minime comparé à ce pays.

Tout a été dit par Tebboune lors de cette journée avec les étudiants algériens. Il a conclu en distinguant certains d'entre eux, et l'un des étudiants a, à son tour, honoré le Président en lui offrant un drone qu'il avait lui-même développé dans les laboratoires de recherche de l'université.

Une belle image qui résume bien la nouvelle Algérie. La salle s'est alors levée encore une fois pour crier: «Tahia Tebboune», «âmmi Tebboune rana mâak» et, bien sûr, son fameux «Tahia El-Djazaïr». Le Président a quitté la scène sous une nouvelle ovation, laissant derrière lui une jeunesse inspirée et déterminée à construire un meilleur avenir pour son pays. Cette journée mémorable restera gravée dans les coeurs et les esprits de tous ceux qui y ont participé, symbolisant une Algérie unie, forte et tournée vers l'avenir...

Nouvelle mesure sociale du président

Une allocation pour les femmes au foyer

Après les chômeurs, les femmes au foyer. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé, hier, qu'une allocation au profit des femmes au foyer sera lancée en Algérie. Une première en Afrique, dans le continent et le Monde arabe. Le chef de l'État n'a pas donné plus de détails concernant cette nouvelle mesure sociale. Néanmoins, il assure qu'elle entre dans le cadre de son engagement à préserver la dignité des Algériens. «Une ligne rouge», atteste-t-il.