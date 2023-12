L'Expression: À quelques semaines du mois sacré de Ramadhan, quelle est la situation de l'approvisionnement en viande rouge?

Sofiane Bahbou: Les préparatifs sont en bonne voie, malgré quelques contraintes mineures, mais qui risquent d'alourdir le processus d'approvisionnement du marché. Le problème se situe dans la qualité et la provenance de la viande. Cela induit forcément des délais d'arrivée de la marchandise en Algérie et des prix différents. Donc, il y a la viande en provenance du Brésil. L'opération se déroule on ne peut mieux. Le petit bémol est en rapport avec la traversée. Les délais incompressibles pour l'acheminement de la marchandise fera que la stabilisation du marché mettra encore quelques semaines avant d'être totale. La Fédération nationale des importateurs de viande que je préside a paré à cet état de fait en engageant des opérations d'importation d'Europe. Le problème du transport ne se pose pas puisque les cabines réfrigérées mettent quelques jours pour débarquer dans un port algérien. L'origine européenne de ces approvisionnements était censée permettre un début d'approvisionnement du marché, en attendant l'arrivée massive de la viande brésilienne. L'ambition de la fédération est d'arriver à stabiliser le marché le plus vite possible, conformément aux instructions du président de la République.

Maintenant, il va de soi les prix de la viande brésilienne et européenne ne sont pas les mêmes. Si pour la viande importée du Brésil, les importateurs garantissent un prix final oscillant entre 1200 et 1300 dinars, il n'est pas possible d'obtenir la même chose pour la viande européenne. Celle-ci est de meilleure qualité et est importée en carcasse. Son prix de revient est forcément plus cher. Elle est proposée à 1700 dinars le kilo au consommateur. Ce niveau de prix reste encore plus bas que celui pratiqué pour la viande de boeuf locale. On pourrait penser que cela travaille l'intérêt du consommateur puisque cela tire les prix vers le bas. Mais je suis au regret d'annoncer que sur le terrain, mes collègues importateurs ont le plus grand mal à convaincre les services du ministère du Commerce, factures à l'appui, du principe du rapport qualité/prix, de la nécessité de proposer plusieurs gammes de produits aux consommateurs pour lever la pression sur le marché. Cela tout en gardant à l'esprit que la viande a été importée d'Europe pour hâter l'approvisionnement du marché national. Sachez donc que ces services du ministère du Commerce ne veulent rien savoir et imposent aux importateurs de proposer la viande européenne au prix de 1200 dinars le kilo, ce qui revient à faire du dumping, une pratique interdite par le Code du commerce. Le résultat de cette méconnaissance de la diversité de la viande selon son aire de production fait que la marchandise est bel et bien arrivée en Algérie, mais est interdite de commercialisation, avec un risque de péremption. La raison de tout ce gâchis tient du refus des services du Commerce de reconnaître une évidence économique basique. Ils refusent même d'écouter nos explications qui sont logiques pourtant!

Compte tenu de cette contrainte, peut-on espérer un retour à la normale sur le marché national d'ici au début du mois de Ramadhan, avec un approvisionnement sur tout le territoire national?

Cette possibilité existe vraiment, la stabilisation du marché est à portée de main. D'ailleurs, le peu de quantité de viande mis sur le marché en rapport avec les dérogations délivrées aux importateurs a déjà eu son effet sur le marché. Même si l'on est encore loin du tonnage initialement fixé avec les ministères du Commerce et de l'Agriculture, on a tout de même constaté un début de baisse des prix. Et pas seulement sur les viandes rouges. Les répercussions de cette chute des prix a également touché les viandes blanches. C'est vous dire l'impact de ces premières importations. Mais je dois néanmoins dire que la baisse sera plus conséquente lorsque les services du ministère du Commerce auront saisi le pourquoi de la différence des prix entre les viandes brésilienne et européenne. Si on lève certaines restrictions bureaucratiques, à terme les importateurs alimenteront convenablement le marché et la situation de la filière reviendra à l'équilibre en un temps record, au grand bonheur des consommateurs, mais aussi des véritables producteurs. On comprend mal l'attitude bureaucratique au moment où l'ensemble des importateurs a joué le jeu de la transparence. Il faut savoir que ceux qui se sont approvisionnés en Europe ont le choix terrible entre pratiquer le dumping ou laisser leurs marchandises dépérir. L'administration sait pertinemment que cette viande, d'une qualité supérieure, coûte entre 1130 et 1180 dinars le kilogramme, factures d'achat faisant foi. Comment voulez-vous qu'elle se retrouve à 1200 dinars chez le boucher. Ce n'est pas raisonnable! L'attitude des services du ministère du Commerce vis-à-vis de cette marchandise qui ne souffre d'aucune irrégularité, a conduit à la mise sur liste noire de l'importateur et sa marchandise saisie. Ce n'est pas de la sorte qu'on résout des problèmes, d'autant que nous avons convenu avec le ministère du Commerce de maintenir un dialogue permanent. Or, c'est le silence radio de son côté depuis plusieurs jours. La concertation est nécessaire, dans l'intérêt de la filière, du consommateur et de l'État.

Cela dit, je tiens aussi à signaler qu'il existe également des points positifs dans nos rapports avec les pouvoirs publics. Nous avons, à titre d'exemple, demandé à ce que d'autres opérateurs puissent obtenir des dérogations. Le ministère de l'Agriculture a favorablement répondu. Ce qui a eu comme conséquence une multiplication des cargaisons importées et l'augmentation des chances d'être au rendez-vous du Ramadhan.

Mais ce contretemps ne compromet pas pour autant l'approvisionnement du marché. Vous restez optimiste pour le mois sacré?

Oui, mais c'est à une opération de sauvetage in extremis que nous nous sommes livrés. Et croyez-moi, le marché mondial de la viande a ses règles. Nous nous sommes pris avec un peu de retard. Les fournisseurs brésiliens ont beaucoup d'autres clients. Les commandes doivent se faire dans les temps et la relation avec les producteurs brésiliens doit être suivie et régulière. On peut être satisfait de ce qui a été réalisé, mais cela ne vaut que pour le mois de Ramadhan où la consommation nationale de viande rouge a tendance à doubler. J'espère que dorénavant, nous pourrions éviter ces interventions ponctuelles et garantir un approvisionnement continu du marché national, en tenant bien entendu compte de l'intérêt premier de la viande locale, mais également de celui des consommateurs qui doivent avoir accès à ce produit à des prix raisonnables et étudiés. En tout état de cause, nous aspirons à une réelle stabilité pour que nos importateurs puissent établir des contrats sur l'année. Je souhaiterais voir engagé des discussions avec les autorités sur les quantités annuelles à importer pour qu'à partir du mois de janvier prochain, nous engagions un programme d'approvisionnement sur les douze prochains mois. Ce genre de prévisions sont rendues nécessaires pour cause de tension sur le produit à l'échelle internationale. Il faut savoir, à titre d'exemple qu'une majorité de pays achète la viande brésilienne, indépendamment de leurs propres productions. D'où l'obligation de bien nous préparer en amont pour garantir une stabilité durable du marché.

Pensez-vous que les pouvoirs publics prennent la mesure de ce qu'il faut faire pour stabiliser durablement le marché des viandes rouges?

Nous avons initié cette opération sur deux années. C'est-à-dire que les importations sont ouvertes jusqu'au 31 janvier 2024. On fera, bien entendu, un bilan de ce qui a été réalisé comme objectif. D'ores et déjà, je constate un premier problème, celui de l'importation de la carcasse et le réflexe bureaucratique qu'il a suscité. Nous sommes en mesure, aujourd'hui, de régler la question pour le bien de tous les intervenants dans ce dossier. Je vous rassure, comme je l'ai dit, nous passerons un Ramadhan satisfaisant, même avec ce problème en suspens. Mais nous pouvons réussir au-delà d'un simple petit succès temporaire. Nous en avons les moyens. Il suffit de proposer aux Algériens trois qualités de viande. Les ménagères comprennent ce que je dis. La même famille peut acheter à tour de rôle, de la viande brésilienne, européenne et algérienne. Cela hissera son confort pendant le mois sacré sans se ruiner.

Mais notez également que nous ne parlons que de la viande bovine. L'ovin et le poulet n'ont pas le même traitement. Impossible d'importer moins cher que le prix pratiqué par les producteurs nationaux de ces viandes. Ces produits sont encore soumis aux droits et taxes. Même la Daps représentant près de 70% de la valeur du produit. La viande ovine importée reviendra à 3300 dinars le kilo. Le poulet coûtera, lui, plus de 850 dinars le kilo. Mais si les taxes sont réduites comme pour le bovin, les viandes de mouton et de poulet importés seront à la portée des couches moyennes.



Et si l'importation de la viande bovine tire vers le bas tous les autres prix, il n'est pas besoin de faire de même pour les autres...

Écoutez sur le principe, il faut que tout soit disponible à des prix convenables, mais qui ne ruinent pas les producteurs. Ces derniers doivent être au centre des préoccupations, mais il est important de leur laisser le temps de grandir, de s'organiser. Si on les laisse seuls sur le marché, alors qu'ils sont dans l'incapacité de satisfaire la demande, on les soumet à une trop forte pression et ils ne grandiront jamais.