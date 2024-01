La visite de Kim Jin-pyo, président de l'Assemblée nationale coréenne en Algérie a constitué un bel exemple de diplomatie parlementaire. Reçu par le président de la République et par le président du Conseil de la nation, l'invité de l'Algérie a eu à s'exprimer lors d'une entretien avec Salah Goudjil de nombreuses questions, dont celle relative au dossier du Sahara occidental. À ce propos, Jin-pyo a réitéré la position officielle de son pays qui «soutient les efforts des Nations unies pour parvenir à une solution pacifique à la question du Sahara occidental», rapporte un communiqué du Conseil de la nation. Le même responsable coréen a affirmé et espéré voir cette question «résolu par le biais de négociations entre les parties concernées dans le cadre des Nations unies, dans les plus brefs délais, possibles et d'une manière acceptable pour tous», note la même source. On retiendra également dans le propos du président de l'Assemblée nationale coréenne, une volonté claire de «coordination entre la Corée et l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour établir la sécurité et la stabilité dans toutes les régions du monde».

Sur ces questions précisément, Salah Goudjil «a renouvelé la dénonciation par l'Algérie des attaques flagrantes des forces d'occupation et de leurs pratiques barbares contre le peuple palestinien frère». L'Algérie, a souligné le président du Conseil de la nation, s'appuie sur sa doctrine révolutionnaire, sur laquelle il ne peut transiger. Mais, dira Salah Goudjil, le peuple algérien est épris de paix et soutient toujours «des solutions politiques et négociées dans le règlement des conflits». Et d'ajouter: «L'Algérie sera toujours et à jamais aux côtés de la Palestine et en faveur d'une solution juste et globale à la question palestinienne.» Le président du Conseil de la nation a estimé important de voir la République de Corée et l'Algérie travailler de concert «au Conseil de sécurité des Nations unies en leur qualité de membres non permanents, afin de trouver une solution et une issue juste à la question palestinienne».

Autant l'intérêt porté à la question de décolonisation du Sahara occidental s'est révélée importante dans le discours de l'invité de l'Algérie, autant son souci est orienté sur le nécessaire établissement de «la sécurité dans la péninsule coréenne». Jin-pyo et son homologue Salah Goudjil soutiennent tous deux, «les efforts internationaux visant à en faire une zone exempte d'armes nucléaires».

Les entretiens qu'a eus le chef du Parlement de la République de Corée traduisent une volonté de donner à la diplomatie parlementaire la place qu'elle mérite dans les relations entre les deux pays, du reste, excellentes, du point de vue tant politique qu'économique. Les géants coréens, dont l'un des représentants, Daewoo en l'occurrence, n'a jamais démenti son intérêt pour l'Algérie, en témoigne l'engagement jusqu'au sacrifice de la vie de l'un de ses cadres, durant la décennie des années 90, manifestent un certain enthousiasme devant la situation actuelle de l'économie nationale. L'apport de la diplomatie parlementaire dans les relations entre les deux pays est un motif supplémentaire de satisfaction. Il convient de souligner, à ce propos, que «la rencontre a été l'occasion de passer en revue le bon et distingué niveau atteint par les relations bilatérales entre les deux pays dans le cadre de la compréhension et du respect mutuels», lit-on dans le communiqué du Conseil de la nation. Lequel affiche la volonté des deux pays à mobiliser tous les moyens pour promouvoir des relations déjà exemplaires, entre les dirigeants des deux pays, Abdelmadjid Tebboune et Yoon Yoon Suk- Yeol. Rappelons que Kim Jin-pyo, président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, bouclera, aujourd'hui, une visite de quatre jours en Algérie.