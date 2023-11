Il y a 69 ans, le peuple s'est soulevé pour déclencher l'une des plus prestigieuses révolutions qu'a connue l'humanité. Hier, l'Algérie a célébré l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution nationale, sous la présidence du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Cette année, les festivités ont été marquées par une grande sobriété, en contraste avec les célébrations fastueuses qui avaient l'habitude de caractériser cet événement. Le président Tebboune a pris cette décision en signe de solidarité avec le peuple palestinien, qui fait face à une répression sans précédent de la part de l'occupant sioniste.

Ce geste symbolique vise à exprimer l'engagement et la compassion du peuple algérien envers la cause palestinienne et à rappeler l'esprit du 1er Novembre, date historique du déclenchement de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Le peuple algérien a largement salué cette initiative du chef de l'État, témoignant ainsi de son soutien à la cause palestinienne. L'accent a donc été mis sur l'aspect protocolaire de la commémoration, mettant en lumière la solennité et le respect dus aux sacrifices des martyrs de la Révolution. C'est ainsi que le président Tebboune a entamé la journée en se recueillant au sanctuaire des Martyrs à Alger, rendant hommage aux héros de la Glorieuse Guerre de Libération nationale. Il a ensuite inspecté une formation de la Garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, avant de déposer une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et de réciter la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs de la Révolution. Cette cérémonie a réuni de hauts responsables de l'État et des membres du gouvernement.

Dans la continuité de cette journée mémorable, Tebboune a présidé l'inauguration de l'hôpital spécialisé mère et enfant de l'Armée à Beni Messous. Il était ‘accompagné lors de cette cérémonie par le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général d'armée Saïd Chanegriha, ainsi que le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi. D'une capacité de 278 lits, cet établissement de pointe se consacre aux maladies de la mère et de l'enfant. Il se distingue par sa modernité et sa conformité aux normes internationales, faisant de lui un modèle dans la réalisation de projets de cette envergure. De plus, il joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la prise en charge médico-sociale des personnels de l'ANP et de leurs proches. En début d'après-midi, le président Tebboune a présidé la cérémonie traditionnelle du 1er Novembre au palais du Peuple à Alger, un moment emblématique pour l'Algérie. L'événement a été honoré par la présence de personnalités nationales et d'anciens Moudjahidine, qui ont joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance. La cérémonie s'est déroulée en présence également de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, ainsi que de Moudjahidine, de personnalités nationales et politiques, et des représentants du corps diplomatique accrédité à Alger. L'assistance a été émue lorsqu'une troupe musicale de la Garde républicaine a interprété l'Hymne national, un rappel poignant de l'identité et de la résilience de l'Algérie.

Tout au long de cette journée mémorable, la discrétion et la sobriété ont été le maître-mot, soulignant la profonde signification de l'événement. C'était l'occasion de rendre un vibrant hommage aux Moudjahidine et aux valeureux Chouhada, ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de l'Algérie. Cette journée a, également, véhiculé un message fort aux anciens colonisateurs, rappelant la force inébranlable d'un peuple qui se dresse, quelle qu'en soit la douleur. Même face à la plus grosse force coloniale du monde, l'Algérie a montré que sa détermination à obtenir sa liberté était inébranlable. La mémoire de ces héros et la célébration de leur sacrifice restent gravées dans le coeur du peuple algérien, symbolisant un profond respect pour les valeurs de la Révolution et de l'indépendance nationale. L'héritage de un million et demi de martyrs est là pour le rappeler...