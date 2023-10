Dans le but de soutenir leur activité professionnelle, en leur fournissant une connectivité hautement performante, à des prix défiant toute concurrence, Algérie Télécom innove en mettant à la disposition des investisseurs dans les start-up, une offre spéciale qui propose une gamme avec des vitesses exceptionnelles allant de 15 à 300 Méga. Cette offre permettra, ainsi, aux gérants et aux personnels des start-up de bénéficier d’une connexion rapide et fiable, à des prix exceptionnels, allant de 1250 DA à 2250 DA seulement. Dans son communiqué, Algérie télécom précise que « les clients Idoom Fibre qui s’abonnent pour une durée minimale de trois mois bénéficieront d’une installation et d’un modem offerts ». D’autres part, les clients Idoom Adsl profiteront d’une installation entièrement offerte pour toute souscription de trois mois ou plus. Dans le sillage de cette offre, «les start-up qui optent pour un débit de 20 Mbps ou plus bénéficieront également de tarifs préférentiels sur différents produits et solutions disponibles dans nos agences commerciales », ajoute la cellule de communication d’Algérie télécom.