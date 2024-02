Les services de la wilaya de Béjaïa ont procédé à la démolition de 51 bâtisses construites illicitement sur la côte Ouest de la wilaya de Béjaïa. Plus précisément, c’est à Tighremt, à 30 km de chef-lieu de la wilaya que les pouvoirs publics ont décidé de relancer ces opérations entamées durant l’année 2023. Soutenus par les services de sécurité pour parer à toute éventualité, les autorités de la wilaya de Béjaïa ont procédé avant-hier à la démolition de 51 habitations, érigées sans permis de construire au niveau de la plage de Tighremt dans la commune de Toudja. Entamée, le mois de février de l’an dernier par la démolition de 17 constructions illicites à Sidi-Boudrahem, sur les hauteurs de la ville de Béjaïa, l’opération qui a mobilisé une énorme pelleteuse escortée par les éléments de la Gendarmerie nationale avait touché une bâtisse privée en attendant le reste des habitations et autres promotions ayant bénéficié dans le passé des largesses de l’administration locale. Suspendues provisoirement, ces opérations avaient repris quelques mois après au niveau de la localité de Oued Aïssi et depuis avant-hier à Tighremet, toujours sur le littoral ouest de la wilaya. La commune de Béjaïa à elle seule compte des centaines d’arrêtés de démolition sur le littoral, qui n’ont jamais été exécutés. La campagne de démolition des constructions illicites s’est donc poursuivie pour s’étendre à d’autres localités gravement touchées par ce fléau né pour l’essentiel durant la décennie noire et par la suite lors des troubles des années 2000 en Kabylie. Occupés par d’autres soucis sécuritaires, les pouvoirs publics ne faisaient pas trop cas de ces dépassements sur le foncier public. Une occasion pour les prédateurs de se remplir les poches avec des acquéreurs trop naïfs qui payent, aujourd’hui, les pots cassés. À Béjaïa, on compte près d’un millier d’arrêtés de démolition en attente d’exécution.