Exporter est un défi réalisable. C'est ce qu'affirment experts et organisateur du Siphal ou Salon international de la pharmacie en Algérie, dont la 18e édition se poursuit jusqu'au 17 de ce mois à la Safex, à Alger. Le générique et les biosimilaires permettent à l'Algérie de relever ce challenge, lequel est désormais à sa portée. Toutefois, est-il précisé, la promotion et l'exportation du médicament générique devra d'abord passer par l'inévitable- Recherche et Développement- R&D. L'on invite à ce titre de prendre exemple sur la Chine, un pays émergent qui a réussi en deux décennies à rattraper son retard en matière de publication tout en s'affirmant sur la scène mondiale par son innovation. Les spécialistes invitent donc à impliquer l'entreprise dans la R&D, tout en injectant les ressources financières dont a besoin cette dernière, à hauteur de 5%, au moins, surtout qu'il est question de relever l'autre défi: celui des normes et de la qualité pour se mettre sur l'orbite de l'export. La filière médicament demeure un gisement fertile pour l'investissement. Elle est créatrice de richesse et a recours à une ressource humaine hautement qualifiée. Finalement, le secteur de l'industrie pharmaceutique, fort du soutien et des incitations accordées par les pouvoirs publics, a, au cours de ces dernières années, accéléré sa mue en passant d'un secteur budgétivore fortement dépendant des importations au statut de pôle créateur de plus-value offrant à l'économie nationale de réelles opportunités de diversifications, et l'essor des exportations hors hydrocarbures. Le pays assure ses propres besoins en médicaments, passant ainsi de 40% en 2011 à 70% en 2023. L'on rappelle en outre que la période 2019-2022 a vu les entreprises algériennes enregistrer des performances tant celles spécialisées dans les génériques que celles qui le sont dans le princeps. À la faveur de ce Siphal, l'Algérie fait valoir de nombreux atouts pour s'ériger en hub de la production pharmaceutique à destination des marchés régionaux africains et arabes, notamment. Ces perspectives peuvent être rapidement concrétisées en encourageant des joint-ventures avec les géants mondiaux du pharma.