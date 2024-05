Les services de la wilaya de Béjaïa sont en train de mettre les bouchées doubles pour la réussite de la saison estivale qui sera ouverte officiellement le 1er juin prochain. Outre les rencontres organisées périodiquement pour passer en revue l'état d'avancement des préparatifs pour la saison estivale en relation avec les présidents d'APC des communes côtières, sur le terrain les choses semblent évoluer un peu, notamment depuis l'interpellation du chef de l'exécutif lors de la dernière session de l'APW de Béjaïa. Ces derniers ont soulevé moult lacunes et souhaitent régler certains problèmes.

Une rencontre d'évaluation de l'opération de préparation de la saison estivale a été convoquée la semaine dernière par le wali. Les membres de la commission mixte d'inspection de préparation de la saison estivale dont l'inspection des plages de wilaya, les maires des communes du littoral telles que Melbou, Souk El-Tenine, Tichy, Boukhélifa, Aokas, Béni K'sila, Toudja et Béjaïa, les chefs de daïras, le directeur du tourisme et de l'artisanat, le directeur de l'environnement, les responsables des services de sécurité, ceux de la Protection civile et de la santé ont abordé l'évènement estival.

Le directeur du tourisme et de l'artisanat a présenté, à l'occasion, un compte rendu détaillé sur la situation des plages de la wilaya, notamment celles affectées par le rejet des détritus après les dernières pluies. En attendant, la liste des plages devant être autorisées à la baignade a été établie à l'issue des sorties effectuées antérieurement par la commission de wilaya, qui a également évalué les capacités d'hébergement de la wilaya, les moyens existants, les opérations de nettoyage, entre autres.

Le plan d'exploitation des plages, l'aménagement des postes de sécurité, des postes de la Protection civile, l'hygiène et l'aménagement des parkings et leur exploitation ont été au centre de ces réunions.

La Protection civile prépare pour sa part le concours de recrutement des surveillants de plages, qui aura lieu les 14 et 15 du mois en cours au niveau de la piscine olympique d'El Kseur. Un peu partout, les opérations de nettoyage de l'environnement sont en cours pour donner un aspect autrement plus propre à certains endroits fréquentés par les estivants.

«Le chef de l'exécutif de wilaya a invité, lors de cette rencontre, les chefs de daïra à superviser, en personne, les opérations de nettoyage des plages et les aménagements qui devraient être menés dont le raccordement au réseau d'assainissement de l'alimentation en eau potable, l'éclairage public», a indiqué un communiqué de la cellule de communication de la wilaya.

Les présidents des communes du littoral sont invités à préparer une fiche technique ou une fiche signalétique de chaque plage afin d'identifier les atouts et les contraintes, y remédier à temps et mettre le paquet pour mener les opérations de nettoyage, d'aménagement des plages dans tous les volets. Bref, on se remet au travail dans cette région touristique par excellence, avec ses

100 kilomètres de côte, des sites naturels féeriques. Béjaïa s'apprête à accueillir, comme chaque année des milliers d'estivants qui viendront des quatre coins du pays et de l'étranger pour une villégiature de qualité.

Béjaïa tente de se faire belle pour séduire davantage en veillant à se prémunir de toutes les contraintes à même de faire fuir les vacanciers, à l'image des incendies de forêt, la circulation automobile et les maladies MTH.