Les préparatifs du mois de Ramadhan étaient au centre d’une réunion du Conseil exécutif de la wilaya de Bejaia, lors de laquelle plusieurs exposés y afférents ont été présentés par les responsables et les directeurs des établissements publics de la wilaya, a indiqué hier un communiqué des services de la wilaya.

Présidant cette réunion, jeudi, le wali a souligné l’impératif d’ « intensifier les opérations de contrôle et d’inspection au niveau des commerces, des centres commerciaux et des abattoirs » et de « veiller à approvisionner le marché en produits de large consommation durant le mois de Ramadhan et à signaler aux services de la wilaya toutes les contraintes nécessitant une intervention », a précisé la même source. Le chef de l’exécutif a en outre appelé à « tracer un programme spécial d’approvisionnement en eau potable des différents quartiers de la ville » et à « prolonger les permanences dans les hôpitaux et les pharmacies », en insistant sur « la coordination entre les présidents d’APC, les chef de daïras et les directions concernées au sujet des cérémonies de circoncision et des restaurants de la Rahma ».

S’agissant des volets du commerce, de la culture et des loisirs, ainsi que de la solidarité, le chef de l’exécutif a ordonné une préparation minutieuse. Si pour la culture et les loisirs, il sera question de différents concours de chants et de pièces de théâtre, de l’approvisionnement du marché en denrées alimentaires nécessaires, le directeur du commerce a ainsi fait par de l’ouverture des marchés de proximité dans chaque commune et a invité les artisans et les femmes au foyer à profiter de cette conjoncture pour écouler leur produits faits maison.

Les exposés ont porté sur le nombre d’inscrits sur les listes de l’allocation de solidarité, les marchés de proximité dédiés au mois sacré, les restaurants de la Rahma, le contrôle sanitaire des différentes structures et le programme des activités religieuses et des loisirs, a ajouté le communiqué. Les exposés ont également porté sur l’approvisionnement du marché en produits de première nécessité et le contrôle des pratiques commerciales, selon la même source.

Connu pour être le mois de tous les excès, le Ramadhan est une période que l’on vit d’une manière « très spéciale ». La demande augmente conséquemment et lorsque l’offre est insuffisante cela se traduit par des dépassements en tous genres, dont la spéculation sur les produits alimentaires.

C’est justement sur cet aspect que les pouvoirs publics mettent le paquet pour permettre au citoyens et aux jeûneurs de vivre cette période de piété dans les meilleures conditions possibles.