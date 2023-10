L'Algérie poursuit sa croissance démographique. Selon les dernières données de l'Office national des statistiques (ONS), la population atteindra les 46,6 millions d'habitants à la fin de l'année en cours, ce qui représente une hausse d'environ 1 million de personnes par rapport à l'année précédente, où l'ONS avait recensé un peu plus de 45,6 millions de résidents en Algérie.

Cependant, l'ONS prévoit un ralentissement démographique à partir de l'année prochaine. Selon leurs prévisions, la population résidente en Algérie atteindra 47,3 millions de personnes d'ici la fin de l'année 2024, soit une augmentation d'environ 900 000 personnes, en deçà du million enregistré cette année. Ce déclin se poursuivra en 2025, avec seulement 300 000 personnes supplémentaires, franchissant ainsi, néanmoins, la barre des 48 millions de résidents en Algérie. Cette tendance à la baisse s'explique en grande partie par la fin du «baby boom» que le pays a connu au cours de la dernière décennie. Jusqu'en 2020, le volume annuel des naissances avait dépassé le million, entraînant une croissance démographique significative avec une augmentation de plus de 10 millions de personnes en seulement 10 ans. Cette période a été marquée par une amélioration du niveau de vie des citoyens et la réduction de la mortalité infantile. Mais à partir de l'année 2020, le nombre de naissances vivantes est passé sous le seuil du million pour la première fois depuis 2014. Cela s'est accompagné d'une augmentation notable du nombre de décès et de la poursuite de la diminution du nombre de mariages enregistrés. Ces facteurs ont eu un impact direct sur la croissance démographique, contribuant à son ralentissement. Cette tendance qui se poursuit depuis 2020, explique ainsi les prévisions de l'ONS pour les années à venir. Ce qui doit donc nous offrir une stabilisation de la croissance démographique. Toutefois, elle reste trop élevée pour un pays comme l'Algérie. La stabilisation de la croissance démographique à un niveau élevé, combinée à l'absence de planification familiale efficace et à une limitation de la natalité, ont créé un «boom démographique» qui rappelle celui des années 1970. Cette croissance démographique, bien qu'impressionnante, commence à soulever des préoccupations majeures pour l'avenir de l'Algérie. Elle comporte des risques importants pour le pays, notamment en ce qui concerne les défis économiques et sociaux. Si l'Algérie reste un pays jeune par rapport aux nations développées confrontées au vieillissement de leur population, certains experts estiment que le niveau actuel de croissance démographique est devenu problématique. Les efforts visant à construire davantage de logements, d'hôpitaux et à créer des emplois peuvent sembler insuffisants pour répondre à la demande croissante.

Les ressources et infrastructures publiques doivent s'adapter rapidement pour faire face à cette situation. C'est pourquoi de nombreux spécialistes plaident en faveur de politiques publiques multisectorielles ambitieuses, qui doivent être mises en place dès maintenant. Cela à commencer par une vraie stratégie de planification des naissances...