Jadis très en vogue dans le monde des concessionnaires, les lancements automobiles reprennent en Algérie. Après la découverte en grande pompe en mars dernier de la marque italienne Fiat, voilà qu'Opel, marque, désormais, détentrice d'un agrément de représentation en Algérie, annonce le lancement prochain de ses modèles. C'est l'effervescence déjà dans les quartiers généraux de la marque, où, les équipes s'attellent à réunir les conditions de réussite de l'évènement. De source proche, l'on apprend qu'Opel paradera sur les routes du Grand Alger vers fin novembre prochain. D'ores et déjà, les observateurs les plus avertis du marché automobile national, prédisent un bel avenir pour les modèles de la célèbre marque allemande rachetée, rappelons-le pour un montant de plus de 1,3 milliard d'euros, par le Groupe automobile Stellantis qui détient également dans son escarcelle Fiat. Ces mêmes observateurs souhaitent d'ailleurs tout autant au représentant de la marque Hallil Commerce et Industrie, dont la tâche consistera à fournir en quantité suffisante le marché national, où, une forte demande ne manquera pas de se faire sentir. D'aucuns pressentent un démarrage poussif pour la marque en question, surtout que les constructeurs, dont Opel, ont de plus en plus de mal à s'approvisionner en semi-conducteurs, en sus de la rareté de l'alliage servant à fabriquer les jantes...C'est ce que révèle notre confrère en ligne Carvision qui estime que le constructeur ne pourra pas répondre à la demande de son client algérien en raison de nombreux paramètres dont ceux cités plus haut. «Il y a donc une forte probabilité pour voir le scénario vécu par Fiat se reproduire avec Opel», prédit d'ailleurs le même média. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique Ali Aoun avait rappelé en septembre dernier que des agréments avaient été octroyés à Fiat, JAC et Opel. Ces deux derniers, avait-t-il ajouté, «doivent encore obtenir l'autorisation de régulation pour pouvoir importer des véhicules». Quant à Fiat Algérie, le concessionnaire a entamé l'importation des véhicules neufs depuis mars dernier, avait indiqué Aoun. A priori, c'est chose faite pour Opel. Les voitures de cette marque, au moins deux modèles, dans un premier temps, pourront finalement parader sur les routes d'Alger dans les tout prochains jours et ce pour le grand bonheur des Algériens, privés depuis quelques années de ce type de spectacle qui fait le bonheur des amoureux des quatre roues.