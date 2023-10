La Radio algérienne s’est associée avec la société de gestion des ports de pêche de Béjaïa, la direction du tourisme et de l’artisanat, la direction de la pêche, la ligue des activités subaquatiques, association du port de Tala Guilef, association Atlantide, le parc national de Gouraya, le Commissariat national du littoral et les gardes-côtes pour organiser durant la journée de samedi un grande opération de nettoyage des ports. Cette année, le choix a été porté sur le port de pêche et de plaisance de Tala Guilef. Le mouvement associatif subaquatique et des entreprises citoyennes, les services de la commune ont pris part à cette opération d’assainissement, pour lutter contre tous les types de pollutions portuaires.

Le coup d’envoi de cette initiative a été donné, ce samedi, à partir du port Tala Guilef dans la commune de Béjaïa. Organisé sous le slogan «Ports propres», cette action entreprise marque la Journée mondiale de la mer, célébrée chaque 30 septembre par l’Organisation maritime internationale (OMI). À l’occasion, le président de l’association Atlantide. Boudehouche, a mis en avant, lors d’une intervention, l’importance de cette manifestation écocitoyenne, qui intervient à la fin de la saison estivale. «Cette démarche est indispensable, au regard de la dégradation des ports, causée par plusieurs facteurs, nous allons faire le maximum mais, visiblement une seule opération ne suffit pas du tout. Cela nécessite plusieurs rendez-vous similaires pour véritablement aboutir à des ports propres.»

Pour Ghoul, président de la société de gestion des ports de pêche de Béjaïa «la protection du littoral, qui est sujet à de multiples menaces, est une priorité. Il en est de même pour la protection de l’environnement qui est une affaire de tous».

Parmi les bénévoles, des plongeurs ont participé à la récupération de macro-déchets. Les participants à cette action ont, entre autres, astiqué des zones rocheuses et des petites criques.

Outre l’assainissement des ports, la manifestation d’envergure, a pour objectif, selon un intervenant d’ «encourager l’action écocitoyenne, en amenant les différentes composantes de la population à s’impliquer davantage, dans des actions susceptibles de préserver l’environnement». Elle vise également à susciter les mécènes et les protecteurs de l’environnement marin. La société publique compte ainsi coordonner et assister les différents acteurs qui se sont engagés dans cette entreprise, en mettant à leur disposition la logistique indispensable pour l’opération. La société compte «établir ainsi des passerelles entre associations, autorités locales et entreprises pour multiplier les actions similaires tout au long de l’année», a indiqué la représentante du parc national de Gouraya.

L’entretien des ports, qui a pour but, d’offrir aux plaisanciers et autres usagers de la mer un meilleur cadre, cible l’intérêt des autorités locales, «afin qu’ils prennent en charge d’une manière continue le problème des macro-déchets qui se déversent sur le littoral», a prôné le responsable, qui a participé à la collecte des déchets, aux côtés de centaines de bénévoles présents au port de Tala Guilef à Béjaïa.

À noter que cette opération, initiée par la Radio algérienne en collaboration avec l’entreprise de gestion des ports de pêche, a touché durant la même journée 14 ports des wilayas côtières du pays.