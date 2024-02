«L'État algérien a accordé une grande attention à la jeunesse, au point de les soutenir et les motiver à contribuer à la vie politique et économique», a témoigné, hier le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil dans un message lu en son nom, par Ahmed Kharchi, vice-président du Conseil de la nation. Le deuxième personnage de l'État a mis en évidence le rôle de la jeunesse dans l'édification de la société, mais aussi, «à façonner le présent et l'avenir».

Pour Salah Goudjil, «dans la nouvelle Algérie, l'autonomisation de ce groupe s'est accrue en profondeur, en clarté et en efficacité, grâce aux réformes initiées par le président de la République». Le président du Conseil de la nation a affirmé que le chef de l'État «a exprimé sincèrement sa grande appréciation pour la jeunesse» et l'a décrite «comme une richesse».? Salah Goudjil a ainsi affiché sa conviction du fait que «le véritable indicateur du succès du changement, de la réforme, du développement et de la stabilité» est en rapport avec «le degré de participation de la jeunesse à la transformation démocratique». L'intime conviction du Moudjahid tient de «ce que réalise la jeunesse algérienne grâce à une volonté politique sincère, un environnement institutionnel encourageant et un système législatif solidaire». Autant d'ingrédients nécessaires à l'épanouissement de la jeunesse et qui sont, aujourd'hui, une réalité grâce aux réformes initiées par le président de la République. Ces mêmes réformes qui ont dépassé le cadre politique pour s'inscrire dans une démarche novatrice où la technologie, outil de la jeunesse par excellence, consolide «l'ouverture à la technologie, la numérisation, la modernité et les nouveaux moyens», avec la volonté assumée de «perpétuer la pratique démocratique selon les mécanismes de la jeunesse, sans compromettre les composantes et les acquis d'une démocratie authentique», insiste le président du Conseil de la nation. Par conséquent, dira le Moudjahid de la première heure, «les jeunes doivent exploiter les moyens de communication afin d'accélérer le rythme de l'intégration dans la vie politique», confirmant de fait, «la participation aux droits nationaux qui sont considérés comme une soupape de sécurité pour le front intérieur». Depuis la plate-forme de la jeunesse, dont il a été question, Salah Goudjil appelle «la jeunesse algérienne à renforcer sa confiance en ses capacités et dans les institutions, ainsi que dans la pratique démocratique en tant qu'outil de changement pacifique». Le deuxième personnage de l'État pousse au changement, à plus de démocratie, mais dans le cadre d'une action qui prône l'intérêt de la nation au-dessus de toute autre considération.