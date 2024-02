Il ne s'agit pas d'un simple fait divers pour lequel le parquet près le tribunal d'El Othmania, ex-Maraval, vient de charger les services de police d'Oran d'ouvrir une enquête judiciaire sur une affaire incroyable, voire mystérieuse. «Il s'agit du contenu d'une vidéo mise en ligne dans les réseaux sociaux, celle-ci comprenant des séquences faisant état de la disparition d'un cadavre issu d'une naissance prématurée décédé, enterrée et exhumé de sa tombe», a fait savoir la cellule de communication et des relations extérieures de la sûreté de wilaya d'Oran. Pour leur part, les policiers de la 2e sûreté urbaine de Haï Sidi El Bachir, ex-Plateau, ont ouvert une enquête sur les raisons du trépas d'un homme d'un certain âge, dont le corps a été retrouvé inanimé à son domicile sis dans le même quartier, Plateau Michel. Pour les besoins des investigations et dans le but de tirer au clair les raisons du décès, le cadavre, en décomposition avancée au niveau de la jambe gauche, a été déposé au service de médecine légale du CHU docteur Benzerdjeb, du Plateau. Les services de la Protection civile ont déposé le cadavre d'un nouveau-né au niveau des urgences médico-chirurgicales de l'EHU d'Oran, ce dernier a été retrouvé sans vie au quartier de Belgaïd, situé à l'est de la ville. Aux fins d'élucider cette affaire, une enquête judiciaire a été ouverte.

Les mêmes services sont intervenus auparavant au quartier Émir Abdelkader pour transférer la dépouille mortelle d'une septuagénaire à l'hôpital d'Oran. Cette dernière a perdu la vie à la suite du dérapage d'une voiture survenu dans le tunnel du 3e périphérique, situé dans ledit quartier Émir Abdelkader. Le même accident a causé de graves blessures à deux autres personnes, en l'occurrence un homme de 65 ans et une femme âgée de 44 ans.