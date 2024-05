Considérée comme l'âme de Constantine, la vieille ville qu'on appelle Souika, fait l'objet de tournage d'un film historique. Par ce projet, le réalisateur Amar Mohsene met en lumière une période vécue par la ville de Constantine durant la période coloniale, illustrant le militantisme de la vieille médina.

Le film écrit également par le réalisateur propose des scènes tirées de faits réels, qui retracent les routines dans cette vieille cité et relate les épreuves du combat durant la guerre de Libération nationale, l'histoire se situe entre le premier jour du mois de Ramadhan et la veille de l'Aïd de l'année 1958. Amar Mohsene avait déclaré à l'occasion du début du tournage que «le scénario rapporte des faits réels mêlés à des personnages tirés de l'imagination et illustrant des scènes typiques de l'époque, notamment les épreuves vécues par la population durant ces années de combat pour l'indépendance, par sa famille ou par ses voisins, précisant que le chahid Slimane Daoudi dit Hamlaoui apparaît dans ce film».

Souika demeure à ce jour le coeur battant de la ville de Constantine. Elle est connue pour ses ruelles étroites où les constructions se mêlent sans discrétion aucune, mais c'est aussi un espace historique et une plaque tournante du commerce qui conjuguent le formel et l'informel. Cela ne semble pas inquiéter les commerçants qui évoluent dans un espace intime où l'ambiance particulière prime.

Des travaux ayant ciblé ces lieux pour une réhabilitation semblent n'être d'aucune gêne pour les pèlerins, touristes, les chercheurs, les artistes, les photographes ou même ses propres habitants. Ceux l'ayant jadis occupée reviennent se ressourcer et respirer les beaux souvenirs.

Nostalgiques de ces vieux bâtis, ses anciens habitants gardent l'image de leur enfance, des traditions et d'une routine heureuse.

Souika, c'est aussi un lieu où se cachent jalousement «des trésors inestimables, des vestiges archéologiques non encore inventoriés, des ruines romaines, mais aussi des monuments architecturaux inspirés de la civilisation musulmane, des lieux de culte chers aux Constantinois», a-t-on écrit. Bien qu'elle ait été livrée à l'humeur de la nature qui a détérioré sa beauté, Souika refuse de s'incliner et s'impose fabuleusement embrassant chaque étape de l'histoire, poussant les visiteurs à poursuivre le voyage à travers ce quartier classé patrimoine historique en 1990 qui se situe en plein centre de Constantine la ville millénaire par excellence.

La Médina serait un lieu visité par Ibn Khaldoun qui s'était rendu alors chez ses beaux-parents. C'est aussi le souvenir de Sophonisbe et de Massinissa. On raconte que « C'est un peu Sophonisbe, cette reine carthaginoise qui préféra se sacrifier que de vivre un destin contrariant.

Entre Souika et ses enfants, il y a également comme une sorte de complexe d'OEdipe. On ne change pas sa mère, même pour les yeux de la plus belle femme du monde.»

La Médina dont certains murs continuent de tomber est hélas, défigurée par de prétendus travaux de réhabilitation sans fin, confiés à des mains qui ne possèdent pas la finesse qui se doit d'être utile pour caresser l'art du patrimoine cher aux Constantinois et aux Algériens. On compare toujours la Souika à Bab El Oued.

En effet, ce sont deux patrimoines du bâti qui reflètent majestueusement l'identité de l'Algérie au-delà de toute considération.