Notre pick-up, lancé à vive allure pour conserver sa place dans le cortège, fait un bond à cet endroit où le terrain accuse une dépression dans la commune d'Aïn Turk. Cela n'est pas pour nous étonner ni pour nous inquiéter. À cet endroit et à cette vitesse, toutes les voitures font un bond. Nous savons que dans cette zone le terrain est instable et les travaux qui ont consisté en l'enfoncement en profondeur de pieux géants ont tenu leur promesse: la terre ne glisse plus, mais elle s'affaisse. Le trafic a presque doublé depuis la réalisation de l'autoroute. De quarante mille dans le temps, il est passé à plus de 75 900 véhicules, dont 25,4% sont des poids lourds. Il est donc tout à fait normal que le terrain bouge et même se dégrade. Les nombreux travaux effectués depuis la mise en service de cette infrastructure saluée comme le projet du siècle, en ce sens qu'elle rend la circulation des personnes et des biens plus rapides, n'ont eu d'autres buts que de la maintenir en bon état.

La tente dressée pour la circonstance au niveau de l'échangeur de Djebahia, il fait à peine moins froid. Autour de l'abri de fortune, des dizaines de personnes et de véhicules attendent l'arrivée incessante du ministre des Travaux publics. Un point complet sur la situation va être donné. C'est ce à quoi s'affairent les ingénieurs sous la tente avec leur ordinateur et un écran, sur lequel les données concernant l'état de l'autoroute et les travaux d'entretien effectués, seront projetées en présence du ministre.

La séance de travail commence et les chiffres volèrent comme des papillons. Impossible de les attraper tous. Et d'ailleurs pour quoi en faire? Il s'agit d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel nous l'avons. Quand l'exposé sur la situation est présenté devant le ministre, nous avons l'air d'être à une répétition. C'est un fait avéré que de Bouira à Rebatache, c'est-à-dire à la limite de notre wilaya, la route ne donne pas l'impression de rouler sur du velours. Et les chiffres sont là pour l'attester: 14% sur ce tronçon connaissent des dégradations assez importantes. Notamment sur la pente de Djebahia. Là, sur 7 km, la chaussée est confrontée à des glissements. Ailleurs, ce sont des fissures, des affaissements ou des déchaussements, ou comme à Bouderbala s'observe un mouvement de terrain. Le centre d'entretien à Djebahia qui mobilise 23 agents, 7 patrouilleurs et différents engins, comme les chasse-neige, des camions et des véhicules pour le transport du personnel opère en permanence sur 121 km. La nature des travaux entre dans le cadre de l'entretien que l'on peut qualifier de légers, comme le nettoyage, le balayage, le déneigement, la réfection de la chaussée dégradée par l'usure ou par les intempéries, la réparation des glissières métalliques arrachées ou fortement endommagées.

Au niveau d'Ahnif, un centre similaire, composé d'autant d'éléments et de moyens est à l'oeuvre. La seule différence est que les travaux qui sont effectués ici sont plus substantiels et font parfois appel à des expertises, comme cela a été expliqué par les deux responsables de l'ANA devant le ministre. À ce niveau, on n'intervient pas pour corriger les défauts apparus sur la chaussée. Mais pour stabiliser et consolider un terrain meuble et instable, comme à Djebahia et Aïn Turk. On appelle ce genre d'intervention un entretien planifié.

Un ouvrage aux dimensions titanesques

De Bouira jusqu'à Adjiba, la chaussée est très peu concernée par les phénomènes de dégradation. Elle ne l'est que dans une proportion de 4,3%. D'une façon générale, l'autoroute est jugée en bon état à 80,87%. Parmi les recommandations faites par le ministre figure celle de recenser à temps les anomalies et de les traiter à temps avant que celles-ci ne prennent des proportions gigantesques.

Notre choix, ce matin, de prendre place juste derrière le ministre et le wali pendant ce long exposé ne nous a pas seulement permis de le suivre attentivement et de prendre des notes, mais de saisir les propos du ministre. Deux rangées plus loin et nous n'aurions peut-être rien fait du tout. Le brouhaha qui s'élevait du fond de la tente interférait désagréablement sur les interventions des responsables.

L'exposition des faits finie, nous nous précipitons dehors. Y-a-il un second point? On ne sait. La question qui se pose: où est notre véhicule? Il a changé de place, mais où? Un autre se présente, en fin de compte. Nous le prenons. Il démarre sur les chapeaux de roue. Un peu plus loin, il dérape à un virage. Sans mal. Nous repartons. Quel est le second point? Le cortège s'arrête deux cents mètres plus loin. C'est le pont de Djebahia, celui qui reliera par-dessus oued Djema l'autre colline en face. Les travaux interrompus en 2022 ont repris et le wali à peine installé est venu à bout des difficultés qui empêchaient les travaux de se poursuivre. Des ouvriers, observés du haut de la colline, tandis qu'ils travaillent sur la table qui relie les ouvrages entre eux, paraissent si minuscules. Plus tard, quand nous descendrons au fond de la vallée et que nous les considérerons de bas en haut, ils se détacheront dans le ciel comme des pygmées. Et le sentiment que l'on tire de la contemplation de cet ouvrage colossal est un sentiment d'orgueil et de fierté. L'Algérie est forte de ses hommes et de ses femmes de génie autant que des richesses inépuisables de son sol. Le viaduc, long de 1220 m et haut de 71 m, qui enjambe le cours d'eau, apparaît dans ses véritables dimensions lorsque notre véhicule passe juste en dessous. Il sera livré en novembre prochain. Le ministre qui, tenait à imprimer aux travaux une cadence supérieure, a obtenu que le chantier travaille désormais en double équipe.

Est-ce tout? Non, dit le chauffeur de notre véhicule qui semble plus informé que nous et qui a fini par nous rattraper là-haut, sur la colline que nous laissons maintenant derrière nous. Il reste le tunnel à quelque cinq ou six km devant nous. Et le souci est que le véhicule en question qui n'est pas équipé d'un double pont ne puisse grimper l'autre colline pour l'atteindre. Cela est d'autant plus problématique que la piste est boueuse. Le conducteur qui nous filait le train a vu quand nous avions fait une tête à queue avec l'autre véhicule et maintenant rendu prudent, il n'avance qu'avec beaucoup de précautions. Cette allure lente nous botte. Elle nous permet de contempler le beau paysage. Et un frisson rétrospectif nous saisit en pensant à notre embardée sur le virage de Djebahia. Et si l'embardée avait eu lieu sur ce pont qui va nous mettre à quelques centaines de mètres du tunnel?

Les quelque deux ou trois cents mètres qui nous séparent du troisième et dernier point sont franchis à pied. La piste est boueuse et nous devons avancer en évitant les flaques du mieux que nous pouvons. Et soudain, nous sommes comme happés par la bouche d'un monstre préhistorique et nous voilà dans son ventre. Et plus nous progressons et plus la lumière devient rare. Bientôt le chantier en pleine activité est là, devant nous. Des échafaudages sont dressés et des ouvriers appliquent une épaisse couche de ciment sur les parois pour faire disparaître les aspérités et les rendre lisses. Un chapiteau plus loin. Un regroupement se forme. Une conférence de presse? Nous nous approchons. Non, c'est une collation.

Une question nous agite: la longueur du tunnel? Et à quel taux d'achèvement se trouvent les travaux? Nous ne sommes pas certains de l'avoir noté sur notre bloc. On nous répond: la longueur du tunnel est de 900m et son taux d'achèvement est à 61%.

Une conférence, dites-vous?

Nous nous éloignons du groupe, sûrs, cette fois que la visite est terminée. Erreur. Le même attroupement se reforme un peu plus loin. Cette fois plus de doute. La conférence de presse a commencé. Un cercle compact entoure le wali et le ministre. Comment se frayer un passage jusqu'à eux? Nous constatons que nous ne sommes pas les seuls à nourrir de telles préoccupations. Beaucoup de nos collègues se sont plaints de cette difficulté. D'ailleurs, quelle idée d'organiser une conférence dans un tunnel et tout près d'un chantier! Ce matin, il y a eu cette rumeur sous la tente à Djebahia qui a perturbé un peu l'exposé sur l'état de l'autoroute. Et maintenant il y a ce chantier. Un collègue, qui croit avoir enregistré cette conférence, nous tend plus tard le micro: il y a des sons de voix, mais aucun mot distinct.

Nous traversons le tunnel de bout en bout sans avoir attrapé une seule information capable d'ajouter quelque chose à nos connaissances. La vue de la tente dressée à l'autre bout du tunnel chasse notre déception. Dans notre esprit, là où il y a une tente, il y a un affichage comme tout à l'heure pour le viaduc de Djebahia. La visite se poursuit donc? Nous nous arrêtons à quelque deux mètres de là. C'est Tizi Ghenif, c'est Tizi Ouzou. Nous le savons, mais le tunnel appartient aux deux wilayas et les chiffres le concernant, affichés à l'entrée ou à la sortie, quelle importance?

La boue est importante. Près de la tente, nous apprenons que les nôtres sont partis. Nous prenons un chemin de traverse pour les rattraper.

Quant à nous, sans vouloir blesser personne ni donner de leçon à personne, nous nous permettons de faire trois remarques essentielles.

Un: notre tâche s'en trouverait grandement facilitée si nous recevions, comme naguère, des programmes détaillés des visites des officiels, dans la wilaya. Cela nous permettrait d'avoir une vision globale de la journée de travail et savoir où nous allons.

Deux: l'organisation de la conférence de presse doit être faite à la demande des journalistes locaux et organisée dans un lieu calme et seuls les journalistes doivent y assister. La présence de ceux qui ne sont pas concernés ne peut que la perturber. Cette tâche relève des prérogatives de l'attaché de presse de la wilaya. Trois: si le programme des visites se déclinait dans les deux langues de travail, nous en serions reconnaissants. À bon entendeur...