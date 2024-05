Avec des stocks d'insuline qui suffisent pour une année entière et des opérations d'export qui ne s'essoufflent pas, l'Algérie réussit le pari de l'insuline. C'est ce qui ressort de la toute dernière déclaration d'Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, depuis Tizi Ouzou, où, il a supervisé la deuxième opération d'export de l'insuline vers l'Arabie saoudite, à partir de l'usine du danois Novo Nordisk. Aoun a surtout affirmé que l'insuline disponible sur le marché national «est à 60% produite en Algérie». «Aujourd'hui, nous disposons d'un stock qui couvre nos besoins pour un semestre au niveau des différentes unités de production et un autre stock suffisant pour la même période auprès des distributeurs et des circuits pharmaceutiques. Nous allons continuer à accompagner les producteurs locaux pour atteindre les objectifs tracés» a, en outre, soutenu Aoun qui a assuré de la disponibilité de l'insuline sous toutes ses formes dans les officines, ce qui ne peut que rassurer les quelque 4 millions de diabétiques «y compris les enfants et les personnes du troisième âge», selon les chiffres communiqués par le Dr Djamila Nadir, du département de la prévention au ministère de la Santé, en 2023. Notons que c'est là la seconde action d'export que contrôle Ali Aoun, après celle qui a vu l'export d'une précédente cargaison vers la Libye, en novembre dernier et à partir du même site de production. Aoun n'a pas manqué de signaler que l'augmentation du taux d'intégration, avec comme corollaire la baisse du prix des intrants et donc celui des prix des stylos d'insuline a fortement concouru à la réduction de la facture d'importation, tout en permettant à la Caisse nationale des assurances (Cnas) de faire de substantielles économies, soit 17 millions d'euros. L'usine Novo Nordisk de Tizi Ouzou est en passe d'exporter 2,5 millions de stylos d'insuline vers l'Arabie saoudite. L'on indique que la valeur de cette opération qui s'effectuera en trois étapes est de 11 millions d'euros, dont un chiffre d'affaires complémentaires de 3,8 millions d'euros. «Novo Nordisk a pour objectif de produire 57 millions de doses d'insuline en Algérie en 2025, et ce, afin de couvrir les besoins du marché national et de booster les exportations», apprend-on par ailleurs. Rappelons que la baisse de la facture d'importation de l'insuline «en produits finis» avait été estimée à 68 millions d'euros en 2023-durant la première année de production- soit environ 21% par rapport à la facture de 2022 calculée à environ 320 millions d'euros toutes insulines confondues, et ce grâce à la montée en puissance des capacités de production nationale, parallèlement à l'importation, afin d'éviter tout impact négatif sur la disponibilité. Aoun a très tôt fait de l'insuline son cheval de bataille. En 2023, la priorité était donnée à la production de produits pharmaceutiques à forte valeur ajoutée, dont la production de stylos d'insuline en full process. Un choix dicté par la volonté politique de s'extirper du cercle vicieux de l'importation et de garantir la disponibilité des médicaments au niveau du marché national. Notons que de précédents chiffres communiqués sur le diabète en Algérie, notamment par le ministre de la Santé Abdelhak Saihi en 2022, faisaient état de 2,8 millions de personnes, soit 15% de la population âgés entre 18 ans et plus. L'on alertait alors sur la nécessité de prévenir cette maladie silencieuse, faute de quoi le nombre de malades pourrait atteindre les 5 millions de diabétiques en Algérie, d'ici 2030. Selon les estimations de la Fédération internationale du diabète, le nombre de personnes atteintes de cette maladie dans le monde est de 537 millions, dont environ la moitié ignorent leur maladie, cette dernière étant particulièrement sournoise. Ce chiffre devrait atteindre 622 millions de personnes d'ici 2030. Un million d'enfants et d'adolescents souffrent du diabète de type 1. En Afrique, l'on dénombre plus de 24 millions de diabétiques, un chiffre qui risque d'atteindre les 47 millions d'ici 2030, soit une augmentation de 145%.