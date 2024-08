La messe n'est pas dite. Le Sahara occidental, malgré le forcing franco-marocain qui veut faire croire que la question sahraouie ne peut être résolue qu'à travers le plan d'autonomie marocain demeure un territoire inscrit sur la liste de l'ONU des territoires non autonomes qui restent à décoloniser. Ce que ne peuvent ignorer ni le Maroc ni la France. Et le peuple sahraoui décidera de son destin. Comme le lui garantissent les différentes résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Sahara occidental occupé par le Maroc: un déni de justice pour travestir l'Histoire. Celle du peuple sahraoui colonisé. Spolié de son droit à l'autodétermination, à l'indépendance depuis que le Royaume l'a mis sous tutelle en 1975. Pour en faire la dernière colonie d'Afrique. À ce propos, il faut rappeler que l'ex-chef de la diplomatie sud-africaine (1999 à 2009) avait fait une vibrante et émouvante déclaration, au sujet de la cause sahraouie, lors de la cérémonie de la célébration du 52e anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA). «Il reste une tâche à accomplir, parce que la mission émancipatrice de l'OUA (rebaptisée UA, Ndlr) a été accomplie à l'exception de la région du Sahara occidental», avait déploré Nkosazana Dlamini-Zuma. «C'est le dernier avant-poste de l'occupation coloniale en Afrique, qui doit être démantelé dans l'accomplissement de la vision des pères fondateurs, à lutter pour une Afrique pleinement indépendante et souveraine», avait ajouté à cette occasion l'ex- président défunt du Zimbabwe, Robert Mugabe, et président en exercice de l'Union africaine à l'époque. Des mécanismes ont pourtant été mis en place pour permettre au peuple sahraoui de s'exprimer librement quant à son destin. C'est le cas de la Minurso. Une mission des Nations unies désignée par le Conseil de sécurité, en charge d' organiser, avec les populations sahraouies, un référendum d'autodétermination. La Cour internationale de justice s'est prononcée en ce sens dès 1975. Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2016, la Cour européenne de justice avait de son côté conclu que le Sahara occidental est un territoire distinct du Royaume. «... Compte tenu du statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la charte des Nations unies et du principe d'autodétermination des peuples, il est exclu de considérer que l'expression «territoire du royaume du Maroc, qui définit le champ territorial des Accords d'association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire», avaient tranché les juges au sujet de l'accord agricole signé en 2012 entre l'UE et le Maroc. Depuis et constamment, les différentes résolutions du Conseil de sécurité n'ont eu de cesse de souligner le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. La dernière en date qui proroge le mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) jusqu'au 31 octobre 2024 demande aux parties (Maroc et Polisario, Ndlr) de reprendre les négociations sans conditions préalables et de bonne foi, en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le contexte d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies.