Les évènements se sont succédé rapidement, moins d'une semaine après le limogeage du désormais ex- DG du CHU Benzerdjeb, Maamar Mohamed. Ce dernier est, après avoir été relevé de ses fonctions, remplacé par le directeur général adjoint de l'EHU, 1er-Novembre 1954, en l'occurrence Madjid Achouri. Il vient d'être installé dans ses fonctions par le très connaisseur de tous les rouages et secrets, petits ou grands, du secteur de la santé, à savoir le directeur de la santé et de la population de la wilaya d'Oran, Bettouaf Hadj, celui-ci a, avant d'être promu au poste du directeur de wilaya, occupé le poste de directeur général de cet hôpital situé dans le secteur urbain de Sidi El Bachir, ex- Plateau Michel. La cérémonie d'installation a d'autant plus brillé par la rigueur, la fermeté et la détermination quant à aller de l'avant qu'elle a été marquée par la participation très remarquée et particulière du directeur général du géant établissement sanitaire de référence prodiguant de hauts soins, en l'occurrence le directeur général de l'EHU Rabah Barr, ainsi que plusieurs cadres de cet hôpital, en plus des cadres du ministère de la Santé, des chefs de service et d'éminents professeurs. Pourquoi donc la présence de tout ce beau monde dans une simple cérémonie d'installation d'un nouveau directeur général? Une telle participation très remarquée de hauts cadres du ministère de la Santé, et des praticiens de renom de l'EHU est motivée par le fait que «les missions à accomplir ne sont concrétisées qu'en réussissant le coup de la complémentarité, d'entraide et d'inter- solidarité», a-t-on fait savoir, en plus de la nécessité de faire sortir ce CHU du marasme l'ayant frappé des années durant».

D'autant plus que Rabah Barr a, lui aussi et dans le fait, réussi plus d'un challenge qu'il a lancé ou encore les défis qu'il a assumés en assurant la gestion de la direction générale de plusieurs grands hôpitaux avant d'être appelé à prendre en main la direction générale de l'EHU 1er- Novembre en remplacement de l'homme qui a réussi le coup à ouvrir en 2010 l'EHU d'Oran, alors que plusieurs ministres ont échoué dans cette tâche. Il s'agit de Mohamed Mansouri, ancien directeur général du même hôpital prototype de son genre, décédé le mois de juillet 2021, tombé au champ d'honneur les armes en main combattant le virus de Covid-19. En fait, la décision portant sur la désignation de Madjid Achouri à la tête du CHU d'Oran ne relève aucunement de l'utopie ni des suites d'un simple coup d'humeur, ce dernier est, selon ses collègues, rompu dans la gestion réussie des grands challenges, en plus du fait qu'il a eu à relever, à plus d'un titre, les défis qu'il a lancés ou encore ceux lui ayant été confiés par la hiérarchie, le département de la santé. Son parcours professionnel est d'autant plus riche en consécrations que le nouveau directeur général du CHU a eu à prendre en main la gestion de l'Epsp d'El Amria dans la wilaya d'Aïn Témouchent, celle de l'Epsp d'Arzew, avant d'être appelé à occuper le poste de directeur général adjoint de l'EHU d'Oran.

Dans les trois dernières fonctions qu'il a occupées, Achouri s'en est, selon l'ensemble de ceux l'ayant côtoyé, sorti victorieux en ayant réussi les missions lui ayant été confiées, notamment celles entrant dans le cadre du déploiement et de la remise sur de bons rails des troupes de cette armée blanche, en plus de la modernisation des services décidée au plus haut niveau. Ayant à peine pris ses fonctions, le nouveau directeur général de ce gigantesque et plus vieil hôpital de la partie ouest du pays s'est exprimé en faisant état de sa volonté et de sa disposition infaillible quant «à prendre toutes les mesures portant sur l'amélioration de la prise en charge des patients». «Toutes les portes seront ouvertes à tous», a-t-il fait savoir, soulignant «la tenue des réunions de travail regroupant l'ensemble des praticiens et des membres de tous les services aux fins de déceler communément les lacunes et mettre communément en place une feuille de route commune». Pour sa part, le directeur de wilaya de la santé, Bettouaf Hadj, a été didactique dans son discours en invitant les cadres de cet établissement hospitalier à unir leurs efforts au service du patient, en plus de mettre en application la feuille de route tracée par le ministre de la Santé, de la Population et la Réforme hospitalière, celle-ci comprend 7 chapitres entrant dans le cadre des mesures qui ont été adoptées par le gouvernement et décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a insisté sur la valorisation des moyens humains compétents.